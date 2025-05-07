Shogun 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Disney Plus'ın popüler dizisinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen Shogun'un ilk sezonu 23 Nisan 2024 tarihinde sona erdi. Peki, en iyi Disney Plus dizileri arasında yerini alan yeni Shogun dizisinin 2. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Shogun 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Shogun dizisinin yeni sezon çekimleri 2026 yılının ocak ayında başlayacak. İkinci sezonun 2027 yılının haziran veya temmuz ayında yayınlanması bekleniyor.

Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Shogun Türkçe Alt Yazılı Fragman

Shogun 2. Sezon Konusu

James Clavell'in aynı adlı romanından uyarlanan Shogun dizisinin 2. sezonu, ilk sezonda meydana gelen olaylardan 10 yıl sonrasını konu alacak.

Shogun Oyuncuları

Hiroyuki Sanada

Cosmo Jarvis

Anna Sawai

Tadanobu Asano

Takehiro Hira

Tommy Bastow

Fumi Nikaidō

Yûki Kedōin

Akiko Kobayashi

Dizide Cosmo Jarvis "John Blackthorne" karakterini, Anna Sawai "Toda Mariko" karakterini, Tadanobu Asano "Kashigi Yabushige" karakterini, Hiroyuki Sanada "Yoshii Toranaga" karakterini, Yûki Kedôin "Takemaru" karakterini Takehiro Hira ise "Ishido Kazunari" karakterini canlandırıyor.

Shogun Nasıl ve Nereden İzlenir?

Shogun dizisinin tüm bölümlerini Disney+ üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Disney+ aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.