Reddit İçin İşin Şakası Kalmadı: Platformda Kimse Rahat Değil

Bir grup araştırmacı, insan gibi davranan yapay zeka botlarını bu platforma salarak kullanıcılarla etkileşime girdi. Botlar, travma yaşamış bireyler gibi davranarak ya da politik açıdan hassas kimliklere bürünerek 1.700'den fazla yorum paylaştı. Amaçları ise AI'ın ne kadar ikna edici olabileceğini görmekti.

Ama burada bir nokta vardı... araştırma yapılırken Reddit yetkilileri dahil kimseye haber verilmedi ve insanlar burada gerçekten hassas meseleleri dile getirdi. İşte olay tam da burada patladı.

Reddit Üniversiteyi "Etik Dışı" Diye Şikayet Etti

Reddit'in en büyük kozu, gerçek insanların gerçek fikirleri paylaştığı bir yer olması. Ancak yapay zekaların bu denli insana benzemesi platformun güvenilirliğini tehdit ediyor. Özellikle Reddit'in içeriklerini OpenAI gibi şirketlere satmaya başladığı bir dönemde bu tür olaylar şirketin imajını ve ekonomisini de direkt olarak etkiliyor.

Reddit bu etik dışı davraıştan ötürü üniversiteyi şikayet etti. Ama biraz geç kaldılar. Zira bu sadece bir başlangıçtı. Bilimsel, politik ya da ticari sebeplerle insan taklidi yapan botlar artık daha sık karşımıza çıkacak ve biz muhtemelen gerçek olmadıklarını bile anlayamayacağız.

Reddit'e Yeni Bir Doğrulama Sistemi Geliyor

Reddit uzun süredir kullanıcılarından neredeyse hiçbir kişisel bilgi istemeyen nadir platformlardandı. Ancak Huffman artık bazı bilgilerin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Açıklama şöyle:

Sadece insan olup olmadığınızı ve bazı yerlerde yetişkin olup olmadığınızı bilmemiz gerekecek. Ama adınızı ya da kim olduğunuzu asla öğrenmek istemiyoruz.

İşin özü, Reddit'e yeni bir doğrulama sistemi geliyor. CEO Steve Huffman, kullanıcıların insan olup olmadığını anlamak için üçüncü parti hizmetlerle çalışacaklarını duyurdu. Böylece botlar dışlanacak. Tabii bu durumda Reddit'teki anonimlik ilkesi de ortadan kalkmış olacak.