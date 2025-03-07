3.282 TL Değerindeki 4 Efsane Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunmaya devam eden Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket bu kez dört farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Bedava sunulan oyunlar arasında Mafia II: Definitive Edition dikkat çekiyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyun, babasının borçlarını ödemek için mafyaya bulaşan Vito Scaletta'nın hikâyesini konu alıyor.

Saints Row serisinin en sevilen yapımlarından biri olan Saints Row: The Third Remastered da ücretsiz veriliyor. Açık dünya aksiyon macera oyunu uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardım ediyor.

Ücretsiz sunulan oyunlar arasında Crime Boss: Rockay City de bulunuyor. Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Aksiyon düzeyi yüksek yapım 2024 yılında satışa sunuldu. Prime abonelerine ücretsiz sunulan oyunların tamamı şu şekilde:

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar