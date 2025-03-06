Epic Games Çok Sevilen Oyunu Ücretsiz Yaptı! Eğlenceli Oynanış Sunuyor

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem çizgi film tarzı grafikleri hem de eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 19,99 dolar (728 TL) olan Them's Fightin' Herds isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Them's Fightin' Herds Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Them's Fightin' Herds sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyunu 13 Mart 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Them's Fightin' Herds Nasıl Bir Oyun?

Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken Them's Fightin' Herds, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. İki boyutlu oyun, aynı ekranda iki oyuncunun oynayabilmesine imkân tanıyor. Bunun yanı sıra hikâye ve çok oyunculu modlar da bulunuyor.

Başarılı bölüm tasarımlarına sahip yapımda kombo sistemi ve dinamik müzik özelliği de mevcut. 2020 yılında piyasaya sürülen oyunu belirtilen süre zarfında ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.