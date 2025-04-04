4.025 TL Değerindeki 5 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez beş farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Mafia 3: Definitive Edition öne çıkıyor. 1968 yılında geçen açık dünya oyununda intikam almak isteyen Lincoln Clay isimli karakteri kontrol ediyoruz.

Minecraft Legends da ücretsiz dağıtılıyor. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği oyun 2023 yılında piyasaya sürüldü. Atmosferi, hikâyesi ve eğlenceli oynanışıyla öne çıkan oyuda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Ücretsiz dağıtılan oyunlar arasında Paleo Pines da bulunuyor. 2023 yılında satışa sunulan ve çok beğenilen oyunda Lucky ile birlikte eğlenceli bir maceraya çıkıyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar