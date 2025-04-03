Arkadaşınızla Birlikte Oynayabileceğiniz Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem atmosferi hem de oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 7,99 dolar (303 TL) olan Cat Quest 2 isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Cat Quest 2 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Cat Quest 2 sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyunu 10 Nisan 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Cat Quest 2 Nasıl Bir Oyun?

Cat Quest 2 aksiyon rol yapma türünde bir oyundur. Yerel co-op desteğine sahip olan oyunu ister tek başnııza ister arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz. 76 Metacritic puanına sahip olan oyun, çizgi film tarzı grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor.

Cat Quest 2 Minimum Sistem Gereksinimleri