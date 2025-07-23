Amazon Çalışanlarının Maaşı Açıklandı: En Düşüğüyle 3 Ay Yaşarız

Amazon Web Services (AWS) ve Amazon.com bölümlerinde görev yapan yazılım mühendisleri, veri bilimcileri ve yöneticilerin ne kadar maaş aldığı belgelerle doğrulandı. Yapay zekâ devriminden ötürü işten çıkarmaların özellikle Amazon gibi büyük şirketlerde yaşandığını görüyoruz. Ancak bir yandan da arka planda işe alımlar devam ediyor.

Amazon CEO'su Andy Jassy, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda yapay zekânın (AI) iş dünyasını yeniden şekillendireceğini belirterek bazı pozisyonlarda işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu, ancak aynı zamanda AI ve robotik alanlarında sayısız işe alım yapılacağına dikkat çekmişti.

Şimdilerde Meta, Microsoft, Google gibi şirketlerin tamamı AI ilanı yayınlıyor. Amazon ise hepsinin toplamından daha fazla AI iş ilanına sahip.

Amazon Çalışanları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Artık bireysel başarının yanı sıra teknolojiye ne denli uyum sağlandığı da şirketlerin önem verdiği bir detay haline geldi. O yüzden Amazon'daki bazı departmanların, yapay zekâ gücünü nasıl kullandıklarını kanıtlamaları gerekiyor. AI kullanma becerileriyle öne çıkan bazı iş grupları ve aldıkları maaşları sizler için derledik.

İşte Amazon çalışanlarının aldığı maaşlar:

Yazılım Geliştiriciler (SDE)

AWS : $84,094 – $223,600

: $84,094 – $223,600 Amazon.com : $85,384 – $263,700

: $85,384 – $263,700 Amazon Geliştirici Merkezi (ABD): $95,493 – $260,600

(ABD): $95,493 – $260,600 Amazon Veri Servisleri: $108,826 – $223,600

Destek ve Sistem Mühendisliği

Destek Mühendisi : $63,835 – $160,000

: $63,835 – $160,000 Kalite Güvence Mühendisi : $86,320 – $185,000

: $86,320 – $185,000 Sistem Geliştirme Mühendisi: $105,997 – $198,000

$105,997 – $198,000 Çözüm Mimarı: $112,474 – $225,000

Ürün ve Program Yönetimi

Program Yöneticisi : $81,600 – $162,700

: $81,600 – $162,700 Teknik Program Yöneticisi : $108,098 – $231,400

: $108,098 – $231,400 Ürün Yöneticisi : $109,782 – $200,000

: $109,782 – $200,000 Teknik Ürün Yöneticisi: $136,843 – $235,200

Veri Bilimi ve Analiz Roller

Veri Mühendisi : $70,262 – $236,344

: $70,262 – $236,344 Uygulamalı Bilimci : $83,491 – $260,000

: $83,491 – $260,000 Veri Bilimci : $92,040 – $230,900

: $92,040 – $230,900 Finans Analisti : $94,300 – $204,028

: $94,300 – $204,028 İş Zekâsı Mühendisi: $193,200

Bu tabloya bakınca en düşük maaşın 63,835 dolar (₺2.582.407,67), en yüksek maaşın ise 263.000 dolar (₺10.667.799,38) olduğunu görüyoruz. Maaşlara primler ve yan hakların dahil olmadığını belirtmekte fayda var. Günümüzde yapay zekâ kullanmayı iyi bilmek, büyük şirketlerin aşırı ehemmiyet gösterdiği bir alan haline geldi. Amazon'un politikası ve ödediği maaşlar da bunun en büyük kanıtı.