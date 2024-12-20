Amazon Çalışanları Noel Sezonu Greve Gitti: Şirketten Sert Cevap Gecikmedi!

ABD merkezli dev e-ticaret şirketi Amazon, son zamanlarda çalkantılı günler yaşıyor. Son olarak firmanın teslimat birimde yaşanan büyük grev eylemi, yoğun noel sezonunun başlangıcında Amazon'un başına büyük bir dert açmış durumda.

Yapılan açıklamaya göre dev markanın teslimat birimini üstlenen taşeron firmanın binlerce çalışanı, kötü çalışma koşulları nedeniyle büyük bir grev eylemine başladı. Eyleme katılan birçok işçinin şoförlük yaptığı belirtiliyor. Öte yandan yaşanan olayın Amazon ve taşeron firma cepheleri arasında büyük bir tartışmaya neden olduğu da aktarılıyor.

Amazon, Grevin Sorumlusunu Taşeron Firma Olarak Görüyor

Taraflar arasındaki en büyük tartışma konularından biri işçilerin greve gitmesinde kimin payı olduğu sorusu. Bu bağlamda Amazon, çalışanların temelde şirketin çalışan kadrosunda olmadığı, bu sebeple verilen ücretler ve çalışma koşulları hakkında herhangi bir karar alamayacaklarını savunuyor. Öte yandan taşeron firmanın da bir dizi nedenle sorumlunun Amazon olduğunu belirtliyor.

Yapılan açıklamalarla birlikte tartışmaların epey kızıştığı olayın başrollerinden işçi sendikası da Amazon'u suçlu buluyor. Dev firma ise bu konuda sendikanın sırf Amazon'u dava etmek için dışarıdan eleman aldığını iddia ediyor.

Geçmişte Amazon bünyesinde gerçekleşen birçok greve şahit olmuştuk. Ancak gelen son haberler, son olayın şimdiye kadarki en büyük eylem olduğunu işaret ediyor. Öte yandan Amazon, pek inandırıcı olmasa da binlerce işçinin katıldığı grevin, depo ve teslimat süreçlerini etkilemeyeceğini öne sürüyor.

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