Amazon'dan ChatGPT'ye Rakip Yapay Zeka Geliyor!

Amazon, yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştıran bir hamleyle, Metis adında yeni bir sohbet botu üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sürpriz gelişme, OpenAI'nin popüler sohbet botu ChatGPT'ye rakip olarak değerlendiriliyor. Peki botun geliştirilme süreci neleri kapsıyor? İşte ayrıntılar…

Amazon Metis’i ChatGPT’ye Rakip Olacak Şekilde Geliştiriyor!

Amazon, yapay zeka alanındaki iddiasını, Titan modelinin gölgesinde bırakarak Olympus adında yeni ve çok daha güçlü bir modelle ortaya koyuyor. Bu desteğin Metis adlı sohbet robotunun da işleyişini ve yeteneklerini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

Ayrıca Metis’in geliştirilme ekibi arasında birçok deneyimli yapay zeka çalışanı bulunuyor. Bunlar arasında Amazon CEO'su Andy Jassy ve AGI ekibinin başkan yardımcısı Rohit Prasad yer alıyor.

Bir diğer ilgi çekici bilgi ise Metis'in geliştirilmesi için kullanılan teknolojinin, yakında çıkacak olan "Remarkable Alexa" sesli asistanı için geliştirilen teknolojiden ilham aldığı söyleniyor.

Amazon, heyecanla beklenen yapay zeka modeli Metis'i, Eylül ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu tarih, Amazon'un genellikle ürün lansman etkinliklerini gerçekleştirdiği zamana denk geliyor. Bu da Metis'in, şirketin en önemli ürünlerinden biri olarak lanse edileceğini gösteriyor.