Amazon'dan Devrim Niteliğinde Yeni Strateji: Giyim Mağazaları Tarih Oluyor!

Amazon, 2022 yılında giyim perakende mağazalarını açmaya başlamış olsa da, son zamanlarda perakende stratejilerinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Şirket, yakın zamanda giyim mağazalarının kapatılacağını duyurdu, bu da giyim perakendeciliği alanında önemli bir değişikliği işaret ediyor.

Market İşlerine Odaklanılacak

Amazon, Style mağazalarını "kişiselleştirilmiş ve kullanışlı bir alışveriş deneyimi" olarak tanıtmış ve yerel istihdam yaratacağına dair sözler vermişti.

Ancak şimdi bu mağazaların kapatılma kararı alınmış durumda. Şirket, bu kararı, çevrimiçi moda alışverişi deneyimine odaklanma ve müşterilere daha fazla seçenek sunma hedefiyle aldığını açıkladı.

Bu değişiklik, Amazon'un giyim perakendeciliği stratejisini yeniden değerlendirdiğini ve fiziksel mağazalardan vazgeçtiğini gösteriyor. Amazon, yeni stratejisine odaklanarak, müşterilerin hayatlarını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

Fiziksel mağaza satışları, 2023'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %6 arttı, ancak bu artışın ne kadarı market satışlarından kaynaklandığı belirsiz. Amazon, market işlerine odaklanarak müşterilere daha fazla seçenek sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

Amazon, giyim mağazalarını kapatma kararı alan ve yeni stratejisini uygulamaya koyan birçok çalışanını da etkiledi. Şirket, bu çalışanları diğer pozisyonlara yerleştirmeye çalışacak ve kariyer geçiş hizmetleri sunacak.

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