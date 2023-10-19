Amazon, Drone Teslimatını İki Ülkede Daha Başlatıyor: Türkiye'ye Gelir mi?

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Amazon, yaklaşık iki senedir drone ile kargo teslimatı yapıyor. Her daim drone'larını geliştirmek ve hizmetini genişletmek için çalışmalar yapıyor.

Şirket yeni drone modelini tanıttığı gün drone ile kargo teslimatını iki ülkede daha başlatacağını duyurdu. Anlaşılan o ki Amazon bu konuda tüm dünyaya açılmak istiyor. Peki, bu hizmet Türkiye'ye gelir mi? İşte haberimizin devamı...

ABD Sınırlarının Dışına Çıkıyor!

Amazon drone kullanarak kargo teslimatı yapmaya ilk olarak ABD'de başladı. Ancak yalnızca Teksas ve Kaliforniya'da drone aracılığıyla küçük paketler teslim edebiliyordu.

Çünkü Amerika'nın FAA (Federal Havacılık İdaresi) kuralları gereğince drone'ların yollardan geçmeden önce insan kontrolüyle yönlendirilmesi gerekiyor.

Bu kural Amazon'un ayağına taş bağlasa da drone ile kargo teslimatında gerim adım atmasına neden olmadı. Şirket, insansız kargo teslimatını ilk kez ABD sınırlarının dışına çıkaracağını duyurdu.

Önümüzdeki yıl İngiltere ve İtalya'daki müşterilerine drone ile teslimat yapmaya başlayacak. Henüz ülkelerin hangi bölgelerinde teslimata başlayacağını açıklamayan şirket, hangi drone ile teslimat yapacağını açıkladı.

Yeni drone modeli MK30 ile kargoları ulaştırmaya karar veren Amazon, modelin özelliklerinden de bahsetti. Yeni drone, önceki modelle aynı taşıma kapasitesine sahip olacak (2,2 kg). Ancak bu drone tiltrotor konsepti sayesinde kesinlikle daha sessiz ve daha küçük olacak.

Şirketin drone teslimatının Türkiye'de başlaması için biraz daha zamana gerek olduğu görülüyor.

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