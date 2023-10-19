Amazon, Şifresiz Giriş Seçeneğini Hayata Geçirdi!

Dünyanın önde gelen teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden olan Amazon, geçiş anahtarı özelliğini duyurdu. X, LinkedIn ve Google gibi önemli isimler de geçiş anahtarı furyasına geçtiğimiz aylarda katılmıştı.

Amazon, internet sitesinde daha güvenli bir ortam kurmak istediği için şifresiz giriş seçeneğini kullanıcılara sunmaya başladı. Ancak özelliğin şimdilik eksik yanları olduğunu da belirtmekte fayda var. İşte haberimizin devamı....

Yalnızca Sitede Kullanılabilecek!

Amazon, şifresiz giriş seçeneğini şimdilik yalnızca internet sitesi için kullanıma sundu. Yani diğer alışveriş uygulaması ve Prime Video gibi uygulamalarda geçiş anahtarı özelliği kullanılamayacak.

Ayrıca geçiş anahtarı seçeneği şu anda iki adımlı doğrulama kodu istiyor. Biraz uğraştırıcı olsa da kullanıcıların hesap güvenliği için bu özellik geliştirilmek üzere kullanıma açıldı. Şu anda Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'da hayata geçirildi.

Kullanıcılar şifresiz kimlik doğrulama ile siteye daha güvenli ve kolay giriş yapabilecek. Amazon sözcüsü Adam Montgomery, geçiş anahtarı özelliğini yakında site dışında da kullanıma sunmak istediklerini söyledi.

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