Eski OpenAI Yöneticileri, ChatGPT'ye Karşı Yeni Bir Rakip Geliştirdi

Popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin yaratıcı şirketi OpenAI, yakın zamanda ani ayrılıklarla gündeme gelmişti. Şirketle yollarını ayıran eski yöneticiler ve Mira Murati, AI dünyasında yeni bir girişim başlatma planlarını duyurdu.

Murati'nin kuracağı yeni girişimin adı ise Thinking Machines Lab.

Eski OpenAI CTO'su ve kısa süreli CEO olarak görev yapmış Murati'nin liderliğinde kurulan bu yeni şirket, 100 milyon dolarlık yatırım hedefiyle yola çıktı.

Eski OpenAI Yöneticilerinden Yeni Oluşum

Yeni şirketin tam olarak ne kadar fon toplandığı bilinmese de yönetici kadrosu ve ekibi şekillendi. Thinking Machines Lab, eski OpenAI yöneticilerini barındırmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekip şu isimlerden oluşmakta:

Mira Murati (CEO) – Eski OpenAI CTO'su

– Eski OpenAI CTO'su Barret Zoph (CTO) – Eski OpenAI Araştırma Başkan Yardımcısı

– Eski OpenAI Araştırma Başkan Yardımcısı John Schulman (Baş Bilimci) – OpenAI Kurucu Ortaklarından

(Baş Bilimci) – OpenAI Kurucu Ortaklarından Lilian Weng – Eski OpenAI Araştırma Başkan Yardımcısı

Bunların yanı sıra Google, Anthropic ve Mistral gibi büyük AI firmalarından eski mühendisler de şirkete katıldı.

Thinking Machines Lab'ın Amacı Ne?

Thinking Machines Lab, tam otonom yapay zeka sistemlerine odaklanmak yerine insanlarla iş birliği yapabilen çok modaliteli sistemler geliştirmek niyetinde. Şirket multimodaliteyi AI ürünlerinde merkez alacak, yani yazı, görsel ve ses gibi birden fazla giriş türünü aynı anda işleyebilen sistemler oluşturulacak.

Thinking Machines Lab, AI güvenliği konusunda önemli bir önceliği ufukta bir noktaya koydu. Girişim hala geliştirme aşamasında olsa da AI'nin sınırlarını zorlayacak ileri düzey zeka sistemlerini geliştirmek istiyor.

AI güvenliği için empirik ve iteratif bir yaklaşım benimseyeceği belirtilen şirketin sistemlerinin ChatGPT gibi mevcut rakiplerle nasıl rekabet edeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yeni şirket, altyapıyı da öncelikli hale getireceklerini ve araştırma verimliliği için doğru temeller atacaklarını belirtiyor. Şirketin amacı uzun vadeli güvenlik ve verimlilik sağlamak.