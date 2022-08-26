Amazon'un EA'i Satın Alacağı İddia Edildi

Dünyanın en çok kazanan oyun şirketlerinden biri olan EA, internet alışverişinin dev ismi Amazon tarafından satın alınabilir. Bugün USA Today tarafından ortaya atılan iddiaya göre FIFA 23 ve Jedi Fallen Order gibi oyunlarla tanınan en köklü oyun firmalarından biri olan EA, Amazon ile birleşecek.

Oyun gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrasında bazı taraflar haberin gerçekliği konusunda anlaşmazlık yaşadı. CNBC sunucusu David Faber, Amazon'un Electronic Arts'ı satın almak için teklif yapmadığını belirtti. Ortaya atılan iddia sonrasında EA hisselerinde büyük dalgalanmalar yaşandı.

Amazon EA Games ile Oyun Dünyasına Adım Atmak İstiyor Olabilir

Henüz bu iddialar hakkında bir doğrulama gelmese de Amazon'un oyun endüstrisinde yer edinmek istediği uzun süredir bilinen bir gerçek. Amazon Games tarafından üretilen MMORPG türündeki Lost Ark ve New World, ilk çıktığı günlerde ilgi çekse de artık kullanıcılarını kaybetmeye başladı. Prime aboneliği üzerinden bedava oyun ve oyun içeriği dağıtan Amazon, artık yeni yöntemlere başvurmak istiyor olabilir.

Halihazırda elinde Twitch gibi dünyanın en büyük oyun yayını platformunu bulunduran firma için en iyi seçeneklerden biri sektörde kendini kanıtlamış firmalarla çalışmak olacaktır. Konu dünyanın en büyük şirketlerinden birine geldiğinde ise satın alımlar ve anlaşmalar büyük bütçeli olur! Oyun sektörünün en köklü ve en büyük firmalarından olan EA'in satın alınacağı iddiası, bu yönüyle belirli tutarlılıklara sahip. Henüz iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmese de CNBC sunucusunun yaptığı açıklamalar konuya son noktayı şimdilik koydu diyebiliriz. Öte yandan sunucunun iddiaları "Amazon teklif yapmadı" olarak yanıtlaması, firmanın hala bir ilgisi olabileceğine ve gelecekteki olası teklifler yapacağına dair şüpheler doğuruyor.