Sosyal Medya Bu Olayı Konuşuyor: 40 Bin TL’lik Ekran Kartı Aldı, Tuğla Geldi!

Son yıllarda teknoloji hayatımızın her alanına yayıldıkça internet üzerinden elektronik ürün alışverişleri de büyük bir artış gösterdi. Ancak insan hataları her zaman işin içinde olabiliyor ve bazen ortaya öyle ilginç durumlar çıkıyor ki hem güldürüyor hem de şaşırtıyor. Özellikle yüksek fiyatlı elektronik ürünlerde yaşanan yanlışlıklar, internet kullanıcılarının ilgisini anında çekiyor. Son olarak kısa süre önce yaşanan bir olay da dikkat çekti. Öyle ki bir kullanıcı, 1000 dolarlık ekran kartı sipariş etti ancak tuğla gönderildi.

1000 Dolarlık Tuğla Sipariş Etti Ama Tuğla Gönderildi

Sosyal medya platformu Reddit’te bir kullanıcı, Amazon’dan GeForce RTX 5080 ekran kartı sipariş etti. Ürünün fiyatı yaklaşık 1.000 dolardı. Fakat siparişi açtığında kargo kutusundan beklenmedik bir şekilde bir tuğla çıktı. Bu şaşırtıcı olay teknoloji dünyasının gündemine oturdu ve Amazon, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştirildi.

Neyse ki kullanıcı yanlış ürünü iade ederek parasını geri alabildi ve sonuç olarak mağduriyet giderildi.

Bu Tür Yanlışlıklar Neyden Kaynaklanır?

Aslında bu tür sorunların arkasında Amazon’un lojistik sistemi yatıyor. Öyle ki satıcıların depolarda tuttuğu ürünler bazen detaylı kontrol etmeden teslim alınabiliyor. Bu yüzden Amazon, yanlış ürünü depoya alabiliyor ve sonuç olarak müşteriye de hatalı ürün gönderiliyor. Bir diğer ihtimal ise ürünü daha önce alan bir kişinin iade sırasında içine tuğla koyması ve Amazon’un bunu fark etmemesi.

Böyle durumlarda mağdur olmamak için en önemli önlem paketi açarken video ile kaydetmek. Bu, olası bir iade talebinde müşterinin elini güçlendirir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Reddit kullanıcısının başına gelen durum gibi daha önce siz de benzer bir sorun yaşadınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.