Amazon Facebook Uydu Ekibini Bünyesine Kattı!

Amazon, Facebook uydu ekibini bünyesine katarak SpaceX ile olan rekabetinde öne geçmek için etkili bir adım attı. Görünüşe bakılacak olursa birbirinden güçlü rakiplerin bulunduğu uydu interneti geliştirme yarışında Facebook havlu attı ve Amazon'un teklifini kabul etti.

Amazon Facebook Ekibini Satın Aldı

Uydu interneti geliştirme yarışında SpaceX, Amazon, Softbank ve Facebook gibi birbirinden güçlü isimler vardı ancak The Information'ın paylaşmış olduğu bilgilere göre Facebook artık uydu interneti geliştiren ekibinin Amazon'dan gelen teklif ile rakip şirketin bünyesine katılmasına izin vererek yarıştan çekildi.

Amazon'un Facebook ekibini satın alması, Kupier uydu ağını geliştirmesi ve SpaceX'in Starlink'e yetişmesi açısından oldukça önemli bir adım olarak görülüyor. Şirket biraz gerilediği rekabette yeniden rakiplerine yetişmek için çalışmalarını bünyesine katılan ekip sayesinde daha da hızlandırabilir.

Kuiper tıpkı Starlink gibi dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara gecikme süresi düşük, yüksek hızlı geniş bant bağlantısı sunmak amacıyla geliştirildi. Amazon, 2029 yılına kadar yörüngede 3.236 uydu elde etmeyi amaçlıyor ve bunun yarısına 2026 yılında ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca uydulara veri iletmek ve uydulardan veri almak için dünya çapında 12 istasyon kurmayı planlıyor.

Şirket, bütün bunları gerçekleştirmek için 10 milyar dolardan daha fazla harcayacağını söyledi. Projesi için yakın bir zamanda FAA (Federal Havacılık İdaresi) onayı da aldı. Şirket ayrıca geçen yıl ilk uydusunu fırlatmak için United Launch Alliance'ın son derece güvenilir olan Atlas V roketini kullanacağını duyurmuştu.

Dünyanın en önemli şirketleri arasındaki yerini senelerden beri korumaya devam eden Amazon şu anda bünyesinde yer alan 500 çalışanı ve 200 açık pozisyon ile Kuiper için işe alımlara önemli ölçüde bir hız kazandırdı. Facebook'tan gelen çalışanların Los Angeles bölgesinde bulunan çalışmalardan oluştuğu bildirildi. Çalışanlar arasında yazılım, fizik, optik ve mekanik mühendisleri olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Facebook bütün bunlar olurken uydu interneti işinden vazgeçerek daha çok Dünya'nın yüzeyinde sağladığı hizmetlere yoğunluk veriyor. Sosyal medya devi şu anda deniz altı ve karasal fiber internetin yanı sıra Express Wi-Fi gibi hizmetlere yatırım yapıyor.