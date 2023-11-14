Amazon Games'te İşten Çıkarmalar Sürüyor: Ücretsiz Oyunlar Nasıl Etkilenecek?

Nisan ayında 100 çalışanı işten çıkaran Amazon Games, Aftermath'in yeni raporuna göre 180 çalışanın daha işine son vermeye hazırlanıyor.

Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, şirket içi bir e-postada, işten çıkarmaların nedeninin bir kısmının şirketin müşterileri dinlemesi olduğunu söylüyor.

Amazon Games Ücretsiz Oyun Dağıtımına Devam Edecek

Hartmann konuyla ilgili yaptığı açıklamada müşterilerin ücretsiz oyunlara daha çok ilgi gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimizi dinledik ve her ay ücretsiz oyun sunmanın en çok istedikleri şey olduğunu biliyoruz, bu nedenle Prime avantajımızı geliştirerek bu konuya daha fazla odaklanıyoruz. İş yaklaşımımızdaki bu değişikliklerle birlikte kaynaklarımızda da değişiklikler olacak ve ne yazık ki 180'den fazla pozisyona son vermemizle sonuçlanacak."

İşten çıkarmalarla birlikte Amazon, Twitch'teki Crown kanalının yanı sıra tüm Game Growth ekibini de kapatıyor.

Netflix'in de yoğun ilgi gösterdiği ve kaynak ayırdığı oyun alanında Amazon hâlâ istediğini elde edebilmiş değil ve şirket görünüşe göre pek çok departmanı kapatarak yalnızca ücretsiz oyun dağıtımına odaklanacak.

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