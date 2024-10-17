Amazon, Google ve Microsoft Peş Peşe Yeni Nükleer Enerji Anlaşmaları İmzaladı: Peki Neden?

Amazon, Microsoft ve Google, ilginç bir yatırım projesi ile gündeme geldi. Teknoloji devleri, daha verimli enerji üretimi için çeşitli şirketlerle yeni nükleer enerji anlaşmaları imzaladı. Detaylar haberde.

Microsoft, Google ve Amazon Nükleer Enerjiyi Yapay Zeka İçin Kullanacak

Yapay zeka endüstirisi, her geçen gün hızla gelişirken ihtiyaç duyduğu enerji miktarı da buna doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Sektör devlerinden Google, Microsoft ve Amazon da bu duruma karşı yeni projelere imza atmak üzere. Şirketler, kısa bir süre önce yapay zekanın gelişimi için gereken enerjiyi karşılamak amacıyla peş peşe yeni nükleer enerji anlaşmaları imzaladı.

Geçtiğimiz aylarda çeşitli firmalarla nükleer enerji temin etmek için anlaşmalar imzalayan Google ve Microsoft'un ardından Amazon da geçtiğimiz günlerde üç farklı şirketle benzer işbirliklerine gitti. Şirketin yeni anlaşmaları için milyonlarca dolar harcadığı belirtiliyor.

Dev firmanın anlaşma imzaladığı şirketlerden Energy Northwest, işbirliği kapsamında geliştirdiği küçük modüler reaktörler üzerinden Amazon'a 960 megawatt'a kadar enerji temin edeceğini açıkladı. Öte yandan X-energy ve Dominion Energy isimli şirketlerle yapılan anlaşmalar hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil.

Amazon AWS CEO'su Matt Garman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nükleer enerji, operasyonlarımıza güç sağlamamıza ve müşterilerimizin artan taleplerini karşılamamıza yardımcı olabilecek güvenli bir karbonsuz enerji kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

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