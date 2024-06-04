Yenilebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Kullanılabilir enerji çeşitleri arasında yer alan yenilebilir enerjinin payı gün geçtikçe daha çok artıyor. Özellikle “temiz enerji ve yenilenebilir enerji” şeklinde isimlendirilen bu enerjinin uygun fiyatlı olması ve sera gazının etkisini yok etmesi önemini daha çok artırdı.

Doğadan daimi olarak takviye edilebilen yenilebilir enerji hem çevre hem insan, hayvan gibi canlılar için hayati önem taşıyor. Biz de bu yazımızda doğal kaynaklarla elde edilen yenilebilir enerji kaynakları hakkında bir rehber hazırladık.

Yenilebilir Enerji Kaynakları

Sürdürülebilir enerji olarak da geçen yenilebilir enerjinin kaynakları şöyle sıralanabilir:

1. Hidrolik Enerji

Suyun hem akış hızı hem de düşüş hızıyla elde edilen enerjiye hidrolik enerji adı veriliyor. Hidrolik enerjisinde su enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi tüketilir. Uygun maliyetli olduğu için dünya genelinde çok popüler bir enerji türüdür. Yalnız hidrolik enerji için ülkenin coğrafi konumu çok önemlidir. Hidrolik enerji, sulak bölgelerle engebeli arazilerde daha çok üretilmektedir.

2. Dalga Enerjisi

Yenilebilir enerji kaynaklarından olan dalga enerjisi adından anlaşılacağı üzere dalgalarla ortaya çıkıyor. Dalgaların etkisiyle yüksek enerjiyle ortaya çıkan bu enerji türü, teknolojik imkanlarla üretiliyor. Dalga enerji sistemleri kıyıya yakın ve uzak alanlara kurularak enerjinin elde edilmesi sağlanıyor.

3. Biyokütle Enerjisi

Organik maddelerden elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi ismi veriliyor. Biyokütle enerjisinin üretilmesini sağlayan etkenler şunlardır;

Odun

Hayvan dışkısı

Orman sektöründeki organik atıklar

Odun kömürü

Su bitkileri

Tarım ürünleri

4. Hidrojen Enerji

Hidrojen; kokusuz, renksiz ve zehirsiz gaz olarak biliniyor. Çok kolay şekilde bulunan bu gaz, petrol yakıtlarıyla kıyaslandığında daha verimli olduğu ortaya çıkmıştır. Oksijenle yakılan ve sıfır karbonlu yakıt türü olan hidrojen enerjisi, yakıt hücreleriyle içten yanmalı motorlarda kullanıma uygundur.

5. Güneş Enerjisi

Elektrik ve ısı elde etmede kullanılan yenilebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, dünya genelinde çok yaygındır. Özellikle Amerika, Almanya, Çin gibi ülkeler güneş enerjisinde liderdir.

Aynı zamanda güneş enerjisi, Türkiye’de yenilebilir enerji kaynakları arasında da en çok kullanılan olma özelliği taşıyor. Güneş enerjisinin kaynağı isminden anlaşılacağı gibi güneştir. Güneş’in çekirdeğindeki füzyon süreci sonucunda ortaya çıkan bir ışınım enerji olarak tabir edilebilir.

6. Jeotermal Enerji

Yer kabuğunun çok derin alanlarındaki sıcak kayalar ve akışkanlıklardan jeotermal enerjisi ortaya çıkıyor. Bu sıcak kayalar ve akışkanlıkların ısısındaki zayıf katmanlardan geçip yeryüzüne ulaştığı zaman jeotermal enerji oluşur. Ortaya çıkan kaynak sunun sıcaklığı kullanım alanlarını belirliyor. Kullanım alanları şöyle sıralanabilir;

Kültür balıkçılığı

Elektrik üretimi

Bitki balıkçılığı

Kimyasal madde üretimi

Termal turizm

Tarım

Konut ısıtma

Seracılık

7. Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir enerji kaynakları içerisindeki rüzgar enerjisi, elektrik üretmek için çok ideal. Rüzgar enerjisi, dünya genelinde elektrik enerjisine çok hızlı ve pratik şekilde dönüşen enerji türüdür. Rüzgar enerjisi, yenilebilir olmasının yanında temiz bir kaynak olarak da biliniyor.

Tamamen doğal kaynak şeklinde ifade edebileceğimiz rüzgar enerjisi, iklim ve çevre kirliliğine de asla sebep olmuyor. Rüzgar enerjisinde tükenme gibi bir durumda söz konusu değil.

Yenilebilir Enerji Kaynakları Kullanım Avantajları

Yenilebilir enerji kaynakları avantajları şu şekilde sıralanabilir;

Enerji üretim maliyetlerini önemli miktarda azaltır

Sürdürülebilir enerji sistemine sahip

Sera gazının etkisini yok eder

Enerji piyasasında meydana gelen olumsuzluklardan çok az etkilenir

Enerji fazla üretildiğinde ek kazanç elde edilir

Su ve hava kirliliğini ortadan kaldırır

Fosil yakıt kullanımını azaltır

Yenilebilir enerji kaynakları hava kirliliğini ortadan kaldırdığı için havanın kalitesini direkt artırır. Bununla bağlantılı olarak solunum yolu vb. sağlık sorunlarının ortadan kaldırılmasında da çok etkendir.