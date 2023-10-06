Amazon, Starlink'e Rakip Olacak İlk Test Uydularını Fırlattı!

Amazon, uzun zamandır SpaceX'in Starlink'ine rakip olacak bir proje üstüne çalışıyor. “Project Kuiper” olarak duyurduğu bu proje, internet hizmeti için uzaya roket fırlatmaya hazırlanıyor.

Uzaya fırlatılacak roket için laboratuvarda ön hazırlık yapan Amazon, bu akşam test uydularını fırlattı. Uyduların fırlatılma anı YouTube'dan canlı yayınlandı. İşte haberimizin devamı...

Yörünge ve Bağlantı Testi Yapacak!

Amazon'un çift prototipli alçak yörünge uyduları Türkiye saati ile 21:00’de fırlatıldı. KuiperSat-1 ve KuiperSat-2 isimli test uyduları, ULA’nın (United Launch Alliance) Atlas V roketi ile alçak Dünya yörüngesine çıktı.

Fırlatılan uydular, yörünge ve bağlantı testleri yapacak. Testlerde geniş bant uyduları ve yer tabanlı iletişim ağı analiz edilecek. Eğer sonuçlar olumlu olursa Amazon, uzaydan internet hizmeti projesini genişletecek.

Amazon’un ilk iki Kuiper prototip uydusunu fırlatmasının yanı sıra başka hazırıkları da var. Şirket, fırlatacağı roket için NASA’ya ait olan Kennedy Uzay Merkezi’nde bir uydu işleme tesisi inşa edecek.

Bu tesis için 120 milyon dolar yatırım yapan Amazon, ilk üretim uydularını 2025 yılının başlarında bu tesiste işleyecek. İnternet erişiminde SpaceX ile yarışmaya hazırlanan Amazon, son derece kontollü ilerliyor.

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