Elon Musk, Starlink Türkiye'nin Başına Tanıdık Bir İsmi Atadı!

2020 yılının Aralık ayında Türkiye'de faaliyete geçen Starlink Türkiye'nin genel müdürü bugünkü atama ile belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde New York'taki Türkevi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk, Türkiye'nin teknolojik atılımları ve Elon Musk'ın şirketlerinin Türkiye planlarına dayalı bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

Bu görüşme neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a Tesla'nın yeni fabrikasını Türkiye'de kurması yönünde bir çağrıda bulunmuş ve SpaceX ile de iş birliği yapabileceklerini söylemişti. Bu bağlamda Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etmişti.

Starlink Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer Oldu

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra uzay uydu internet hizmeti Starlink'in Türkiye ayağının genel müdürü belli oldu.

Elon Musk, Starlink Türkiye genel müdürü olarak hâlihazırda Tesla Türkiye genel müdürlüğünü üstlenen Kemal Geçer'i atadı.

Daha önce Lufthansa Hava Yolları'nın da genel müdürlüğünü üstlenen Kemal Geçer, yeni göreviyle birlikte Tesla'da olduğu gibi Starlink'in de Türkiye operasyonlarının ana yetkili ismi olacak.

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