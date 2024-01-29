Amazon'un Büyük Planı Sona Erdi: 1,7 Milyar Dolarlık iRobot İptal Edildi!

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 1.7 milyar dolara iRobot'u satın alma kararından geri adım attı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun, iRobot satın alımının rekabeti kısıtlayabileceği uyarısı üzerine Amazon, 1.7 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını iptal etti.

İptal sonrasında Amazon, iRobot'a 94 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti. AB otoriteleri, bu birleşmenin rekabeti olumsuz etkileyeceği endişesiyle olumlu bir bakış açısı sergilememişti.

Amazon'un Üst Düzey Başkan Yardımcısı David Zapolsky, "Amazon'un iRobot'u satın alma sürecinin devam edememesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Evdeki tüketici robotlarına olan inancımız devam ediyor ve iRobot ürünlerinin tüketicileri memnun eden ve yaşamlarını iyileştiren çözümler sunduğuna dair hep bir hayranlık duyduk.

Amazon ve iRobot, ekiplerimizin birlikte neler başarabileceğini görmekten heyecan duyuyordu ve bu iş birliğini gerçeğe dönüştürmek için çaba gösteren herkese derin minnettarız" ifadesini kullandı. Bu iptal sonrasında iRobot'un Mart ayı sonuna kadar yaklaşık yüzde 31'lik bir çalışan azaltma sürecine gireceği belirtiliyor.

iRobot, iptal edilen satın alma anlaşması sonrasında bir operasyonel yeniden yapılandırma planı uygulayarak işgücünün yaklaşık yüzde 31'ini Mart ayı sonuna kadar işten çıkarmayı planlıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Colin Angle, bu gelişmelerin ardından istifa etti ve baş hukuk sorumlusu Glen Weinstein geçici CEO olarak atandı. Angle, iRobot'un sağlam bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "iRobot, insanlara daha fazlasını başarma gücü vererek dünyayı değiştirmeye devam eden güçlü bir şirkettir.

Kıdemli danışman olarak görev yapmayı ve mevcut dönemimde yönetim kurulunda kalmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini paylaştı. iRobot, üretici ortaklarıyla yenilenen anlaşmalar aracılığıyla 80 ila 100 milyon dolar arasında tasarruf elde etmeyi amaçlıyor.