Amazon iRobot'u Satın Alıyor

Amazon, dünyanın en büyük robot süpürge üreticilerinden iRobot'u satın alıyor. Satın alma işlemi için Amazon'un hisse başına 61 dolar, toplamda ise 1,7 milyar dolar ödemesi bekleniyor.

1990 yılında Colin Angle, Rodney Brooks ve Helen Greiner tarafından kurulan iRobot, ilk ürününü 2002 yılında piyasaya sürdü. Robot süpürge alanında öncü firmalardan biri olarak görülen firma, yaklaşık 20 senede 30 milyondan daha fazla süpürge satışı gerçekleştirdi.

"Tüketiciler iRobot Ürünlerini Seviyor"

Satın almayla ilgili basın mensuplarına bilgiler veren Amazon Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Limp, "Tüketiciler iRobot ürünlerini seviyor. iRobot ekibiyle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmanın yöntemleri üzerinde çalışmak benim için çok heyecan verici." dedi.

iRobot firmasının CEO koltuğunda halihazırda görevde bulunan Colin Angle'ın yer alması bekliyor. Amazon'un akıllı ev robotu konseptine getirdiği ilk ürünlerden olan Amazon Astro'nun iRobot satın alımı sonrasında geleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Alexa desteği de bulunan robotun ünlü ev teknolojileri firması iRobot'un deneyimi sayesinde ilerideki seviyelerde çok daha iyi yerlere gelebileceği düşünülüyor.