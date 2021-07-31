Amazon Kişisel Veri İhlali Yüzünden Büyük Ceza ile Karşı Karşıya!

Amazon, kişisel veri işleme sürecinin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle rekor miktarda para cezası ile karşı karşıya bırakıldı. Şirketten kullanıcı verilerini işleme biçimine ilişkin ileri sürülen gerekçeye dair ilk açıklama da yapıldı.

Amazon Kişisel Veri İhlali İçin Ne Kadar Ödeyecek?

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak görülen Amazon, veri koruma yasalarını ihlal ettiği için 887 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Cuma günü Amazon tarafından açıklanan para cezası aslında iki hafta önce verildi.

Lüksemburg Ulusal Veri Koruma Komisyonu, Amazon'un kişisel verileri işleme biçiminin Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olmadığını öne sürdü ve şirketin kullanıcı verilerini yönetme biçimini yeniden gözden geçirmesi gerektiğine kanaat getirdi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Amazon, Genel Veri Koruma Yönetmeliğini ihlal edecek herhangi bir ihlal olmadığını savundu. Şirketin müşteri verilerine büyük önem verdiğinin altını çizen bir Amazon sözcüsü CNBC’ye yapmış olduğu açıklamada aşağıda yer alan şu sözleri kullandı:

"Müşterilerimizin bilgilerinin güvenliğini sağlamak en önemli önceliklerimizdendir. Hiçbir veri ihlali yaşanmadı, hiçbir müşteri verisi herhangi bir üçüncü tarafa verilmedi. Bu gerçekler tartışılamaz. Lüksemburg Ulusal Veri Koruma Komisyonu'nun kararına kesinlikle katılmıyor ve temyize gitmeyi düşünüyoruz."

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında şirketlere yıllık küresel satışlarının %4'üne kadar para cezası kesilebiliyor. Amazon'a 887 milyon dolarlık para cezası kesilmiş olsa da bu değer, şirketin yıllık kazancına göre oldukça az bir miktar. Ceza kesilen şirket eğer Amazon değil de daha küçük bir şirket olsa ceza miktarı da küçülecekti.

Amazon, perşembe günü üçüncü çeyreğinde yine 100 milyon dolar kazandığını açıkladı. Geliri yıldan yıla %27 artan şirket, yaklaşık olarak 113 milyar doları görmeyi başardı.

Amazon Bitcoin ile Ödeme Seçeneğini Düşünüyor

Kazancını her geçen yıl biraz daha arttıran şirket, Bitcoin ile ödeme yöntemini araştırmaya başladı. Amazon şu anda ödeme yöntemi olarak kabul etmediği kripto para birimine geçmekle ilgili planları olduğuna işaret ediyor.

Bir sözcü, Insider'a yaptığı açıklamada şirketin kripto para alanındaki gelişmelerden etkilendiğini ve kripto paranın Amazon'da nasıl bir yeri olabileceğine yönelik araştırmalar yaptığını söyledi.