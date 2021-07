Amazon tarafından yapılan duyuru ile Amazon Prime Gaming Ağustos 2021 oyunları belli oldular. Prime Gaming kapsamında aktif aboneliği bulunan kullanıcılar, bu ay beş oyunu ek bir ücret ödemeden servisten indirebilecekler. Seçilen oyunlar ve detayları haberimizde.

Epic Games mağazasına benzer olarak, Prime Gaming servisi üzerinden de düzenli olarak her ay birçok oyun indirmeye sunuluyor. Yaz mevsiminin son ayına girmemize birkaç gün kala, abonelere verilecek olan yeni ücretsiz oyunlar da ortaya çıktılar.

Amazon Prime Gaming Ağustos 2021 Ücretsiz Oyunları Hangileri?

Amazon tarafından yapılan duyuruya göre aboneler, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura’s Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska ve Lost Horizon 2, Amazon Prime Gaming Ağustos 2021 oyunları olacaklar.

Bunların yanı sıra halihazırda devam eden Battlefield 1 kampanyası 4 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek iken, Battlefield V'in 2 Ağustos - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında ücretsiz dağıtılacağını bir kez daha hatırlatmadan geçmeyelim.

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

1939 yılında geçecek olan oyunda, Nazi ajanları atom bombasından çok daha tehlikeli bir silahı ele geçirmek üzeredirler. Indiana Jones olarak sizin rolünüz ise Atlantis’i batıran ölümcül sır açığa çıkmadan önce ajanları durdurmak olacak.

İki yüzden fazla mekanı araştıracağınız ve bulmacaları çözeceğiniz Point-and-Click tarzı oyunda, düşmanlarınız ile yapacağınız yumruk yumruğa mücadeleler ve araba takip sahneleri sizi bekliyor olacak.

Metamorphosis

Franz Kafka’nın hayal gücünden esinlenilerek geliştirilmiş olan oyunda, bir sabah uyandığında bir arkadaşı bilinmeyen bir nedenle tutuklanan ve kendisi de küçük bir böceğe dönüşmüş olan Gregor isimli bir karakterin başından geçenler anlatılıyor.

Hem arkadaşınızı kurtarmak hem de kafanızdaki sorulara cevap bulabilmek için yozlaşmış bir dünyada yolculuğa çıkıyorsunuz.

A Normal Lost Phone

Kaybolan bir telefonu sahibinize ulaştırmanızın gerektiği A Normal Lost Phone, araştırma ve mahremiyet yönleriyle ön plana çıkıyor. Oyun boyunca kısa mesajları, resimleri ve uygulamaları inceleyerek, telefonun eski sahibi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışacaksınız. Bu vesile ile aynı zamanda on sekiz yaşına girdiği akşam gizemli bir şekilde kaybolan Sam’in yaşamı, arkadaşları, ailesi ve ilişkilerini de keşfedeceksiniz.

Another Lost Phone: Laura’s Story

Aynı A Normal Lost Phone oyununa benzer olarak Laura isimli başka bir kişinin telefonunu buluyorsunuz. Aşama kaydedebilmek için farklı uygulamalardan, mesajlardan ve resimlerden elde edeceğiniz bulguları bir araya getirmeniz gerekecek.

Aynı Sam gibi Laura’nın arkadaşlıkları, kişisel hayatı ve gizemli olarak ortadan kaybolmasına uzanan olayları öğrenmeniz gerekecek.

Planet Alpha

Planet Alpha’nın hikayesi aynı isimli gizemli ve tehlikeler ile dolu bir gezegende geçiyor. Güneşin döngüsünden etkilenen gezegende, birbirinden tehlikeli düşmanlar tarafından kovalanırken, gecenin ve gündüzün gücünden faydalanarak hayatta kalmaya çalışacaksınız. Bu süreçte, sahip olduğunuz yeteneğiniz sayesinde günün vaktini değiştirebilmeniz mümkün olacak.

Secret Files: Tunguska

30 Haziran 1908 tarihinde büyük bir patlama ile sarsılan Tunguska bölgesinde büyük bir ağaç kıyımı olmuştur. Görgü tanıkları ise gökyüzünden mavi ve beyaz ışıklı bir objenin düştüğünü söylemişlerdir. Bununla birlikte, bu olayı müteakip üç gece boyunca hava son derece aydınlık olacaktır.

Oyunun geçtiği zamanda ise bu olay halen gizemini korumaktadır ve siz ise yıllar önce yaşanan bu küresel komployu çözebilmek için, dünyanın uzak köşelerine gideceğiniz zamana karşı bir yarış içerisine gireceksiniz.

Lost Horizon 2

Fenton Paddock rolünde olacağımız oyunda, Soğuk Savaş döneminin eli kulağında iken karakterimiz hayatındaki en zor mücadele ile yüz yüzedir. Süper güçler arasındaki tansiyon dünyayı yok olmakla tehdit ederken, İngiliz askeri olan Fenton Paddock olarak güçlü düşmanlarımız tarafından yakalanmış olan ailemizi kurtarmaya çalışacağız.