Amazon, MGM Studios'u Satın Alıyor: Dudak Uçuklatan Fiyat

Son aylarda değerine değer katan ve film kataloğunu desteklemek için agresif adımlardan çekinmeyen Amazon, yeni bir satın alım ile gündeme geldi. Amazon, MGM Studios (Metro-Goldwyn-Mayer Studios) için 8.45 milyar dolarlık önemli bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Amazon MGM Studios için 8.45 Milyar Dolar Ödeyecek!

Hollywood stüdyolarının en ikonik isimlerinden birisi olan MGM Studios; James Bond, The Hobbit, Rocky ve Robocop gibi önemli film serilerinin yapımcısı olarak öne çıkıyor. Amazon, bu satın alım sonrasında stüdyonun elinde bulunan önemli yapımlara erişim ve kullanım hakkı sağlayacak.

Amazon'un kendi tarihindeki en büyük ikinci satın alım olmaya hazırlanan bu adım, film ve dizi kütüphanesini genişletmek adına yapılan agresif harcamalardan bir diğeri olarak tanımlanabilir. Netflix, Apple, Disney ve Amazon arasındaki sert rekabetin, ilerleyen günlerde daha da sıkı bir hale gelmesini bekleyebiliriz.

Pandemi nedeni ile en çok hasar alan sektörlerden birisi olan sinema ve film sektörü, şu sıralar oldukça zor günler geçiriyor. Nitekim MGM Studios'un geçtiğimiz dönemlerde Apple ile yaptığı görüşmelerin askıda kaldığını biliyoruz. Öte taraftan şirket, zor günlere katlanmak konusunda daha ileriye gidememiş olabilir.

Jeff Bezos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Prime Videos'un yüz yetmiş milyonun üzerinde aboneye sahip olduğunu açıklamıştı. On yaşındaki akış platformu, şu an için Netflix gibi şirketlere direkt olarak rakip olmakta zorlansa da, bu durum önümüzdeki aylarda değişiklik gösterebilir gibi gözüküyor.

James Bond: No Time To Die Geliyor!

James Bond serisinin en son filmine ait fragmanın yayınlanmasının üzerinden aylar geçmişken, yapım ekibi yeni bir fragman ile karşımıza çıktı. Covid-19 nedeni ile ertelenen filmin yeni fragmanı, aksiyonun dozunu tekrar ve tekrar hissedebilmemize olanak sunuyor.

Pandemi nedeni ile birden fazla defa ertelenen filmin son vizyon tarihi 30 Eylül 2021 olarak duyuruldu. Tabii ki sürecin gidişatına bağlı olarak, birden fazla kez ertelendiğini de göz önüne alırsak, vizyon tarihi tekrar değişiklik gösterebilme riskine sahip.