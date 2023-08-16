Amazon Music Unlimited Abonelik Ücretleri Zamlandı!

Amazon Music Unlimited, diğer müzik hizmetlerine gelen zamların ardından abonelik ücretlerine zam yapacağını duyuran son şirket oldu.

Şirket yaptığı açıklamada, platformun Prime üyeleri için bireysel planının 19 Eylül'den itibaren aylık 8,99 dolardan 9,99 dolara yükseleceğini doğruladı. Bu, bu yılın başlarında 1 dolarlık bir artışla 10,99 dolara yükseltilmesinin ardından Prime üyesi olmayanların ödemesi gerekenden 1 dolar daha az olduğu anlamına geliyor.

Benzer şekilde e-ticaret devi, Prime aboneliği olanlar için Amazon Music Unlimited aile planının ücretini de aylık 15,99 dolardan 16,99 dolara yükseltiyor.

Diğer Müzik Hizmetlerinin Ardından Amazon da Zam Yapmış Oldu

Şirket web sitesinde yayınladığı bir güncellemede, bu artışların "kullanıcılara daha fazla içerik ve özellik sunmalarına yardımcı olmak için" yapıldığını söyledi.

Amazon'un Music Unlimited abonelik planının ücretlerini artırma kararı, geçtiğimiz aylarda Apple Music, Spotify ve YouTube Music tarafından yapılan benzer hamleleri takip ediyor.

Bu, Music Unlimited aboneleri için bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde yapılan üçüncü zam olurken, Amazon zamların aboneleri korkutmamasını veya rakip hizmetleri denemeye sevk etmemesini umuyor.