OpenAI'ın Dipsiz Kuyusuna Amazon'dan 10 Milyar Dolarlık Dolgu

Bir süredir finansal olarak zor günler geçiren ve nakit ihtiyacını karşılamakta zorlanan OpenAI, sonunda sorununa çözüm buldu. Konuya oldukça "yaratıcı" bir şekilde yaklaşan şirket, gelecekte bile kar etmesi imkansız görünen yapısını değiştirmek yerine Amazon'dan 10 milyar dolar yatırım alma kararı aldı.

Amazon, OpenAI'a 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

ChatGPT'nin geliştiricisi ve yapay zeka balonunun mimarı OpenAI, parayı harcamıyor adeta yakıyor. Operasyon maliyetleri ve yaptığı yatırımlar nedeniyle giderleri inanılmaz boyutta olan şirkete adeta para dayanmıyor.

Öyle ki Microsoft, Nvidia ve SoftBank gibi yatırımcılardan alınan yüzlerce milyar dolar bile şirketin giderlerini karşılmaya yetmiyor. Hatta tam da bu nedenle OpenAI'ın br süredir finansal olarak zor durumda olduğu biliniyordu.

Tam da şirketin bu kar etmesi imkansız olan yapısının değşip değişmeyeceği tartışılmaya başlandı ki CEO Sam Altman, soruna oldukça yaratıcı bir çözüm buldu. Bu doğrultuda OpenAI, Amazon ile 10 milyar dolarlık bir yatırım için görüşmelere başladı.

Her iki şirkete de yakın kaynakların iddiasına göre anlaşma neredeyse tamam. OpenAI ihtiyacı olan 10 milyar dolar parayı ve Amazon da o çok istediği hisseleri satın almak üzere. Elbette ki tek önemli detay bu değil.

İddialar anlaşmayla birlikte OpenAI'ın Amazon teknolojilerini de kullanmaya başlayabileceği yönünde. Şu anda OpenAI, büyük oranda şirketin yüzde 27'sinin sahibi olan Microsoft'a bağımlı durumda.

Benzer şekilde AI'a güç veren çipler için de Nvidia'ya bağımlı durumda. Ancak Amazon da bu ortaklığın içinde olursa Amazon'un veri merkezleri ve Nvidia'ya rakip olarak geliştirdiği Trainium çipleri kullanılabilir. Anlaşmanın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Yapay Zeka Balonu Şişmeye Devam Ediyor

OpenAI'ın Amazon'dan aldığı 10 milyar dolar, şirketin piyasa değerini de olumlu etkileyecek. Buna göre OpenAI'ın değerlemesi 500 milyar doların üzerine çıkabilir. Ancak bu durum da başka tartırşmaların fitilini ateşliyor.

OpenAI, yukarıda da bahsettiğimiz üzere her gün küçük bir servet harcıyor. Bu yatırımları ise başka şirketlerin parasıyla yapıyor. Ancak şirketin yakın gelecekte kara geçmesinin herhangi bir yolu yok.

Öyle ki OpenAI'a ayda 200 dolar ödeyen kullanıcılar bile kişi başı maliyeti ucu ucuna kurtarıyor. Üstelik OpenAI bu alanda tek değil. Yeryüzündeki neredeyse her şirket an itibariyle yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıyor.

Bunların neredeyse tamamı tıpkı OpenAI gibi nasıl bu işten kar edebileceğinin farkında değil. Geri kalanı ise zaten OpenAI ya da Google teknolojilerini kullanıyor. Öyle ki ev ve mutfak eşyaları üreticisi Karaca bile yapay zeka asistanı geliştiriyor.

Yerli ve yabancı tüm bu örnekler bize şunu gösteriyor ki şirketler nasıl kar edeceğini bilmiyor ve AI çok büyük ihtimalle bir balon. Günün sonunda ya yavaş yavaş sönecek ya da bir noktada patlayacak. Yapay zeka şirketlerinin bu soruna çözümü ise oldukça ilginç.

OpenAI gibi şirketler kendi kendine düşünebilen ve bir tür üst akıl diyebileceğimiz AGI'yi geliştirmek istiyor. Bu sayede insanların problemleri bizim asla çözemeyeceğimiz şekilde çözülebilecek.

Hastalıklar tedavi edilecek, ekonomi iyileştirilecek ve bir şeyi yapmanın en iyi yolu neyse bunu bize AI söyleyecek. Elbette ki bu iyimser bir senaryo. Örneğin AGI geliştirmeleri gayet de başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Örneğin OpenAI'ın 500 milyar dolar değerindeki Stargate projesi için aldığı ekipmanların şu an için bir depoda tozlanmaya bırakıldığını biliyoruz. Üstelik bu bile bir RAM krizine neden oldu ve bize zarar verdi.

Ya da çok daha kötüsü yapay zeka kontrolden çıkabilir. AI, ABD'deki ekonomik sorunları çözmenin en verimli yolunun Avrupa'ya savaş açmak olduğunu, açlığın çözümünün nüfus artırımı olduğunu söylerse o zaman ne olacak?

Tüm bu soruların cevabı şimdilik belirsiz. Ancak bir şey kesin ki trilyon dolar değerindeki şirketlerin hevesi eğer bir hiç ile sonuçlanırsa bu işten en çok zarar gören yine biz yani sıradan vatandaşlar olacağız.