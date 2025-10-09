Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki En İyi Kulaklık İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali başladı. Bu kampanya kapsamında tabletlerden akıllı telefonlara akıllı saatlerden dizüstü bilgisayarlara kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında kulaklıklar da yer alıyor. Peki, Amazon'da indirime giren en iyi kulaklıklar hangileri?

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde İndirimli Kulaklıklar

Amazon'daki Prime Alışveriş Festivali'nde kulaklık satın almak isteyen kişiler için cazip fırsatlar mevcut. Bütçe dostu kulaklıklardan gelişmiş özelliklere sahip kulaklıklara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimden yararlanabilir ve daha uygun fiyata kulaklık satın alabilirsiniz.

Moodix KI23K039 Bluetooth Kulaklık Özellikleri

Moodix KI23K039 kulak içi bluetooth kulaklıkta aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunuyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar ile uyumlu olan kulaklıkta IPX7 sertifikası da mevcut. Bu sertifika, kulaklığın beliril seviyeye kadar suya dayanıklı olmasını sağlıyor. 12 metreye kadar bağlantı desteği sunan Moodix'te 400 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Vertux Havana Gaming Kulaklık Özellikleri

Oyun odaklı bir kulaklık olan Vertux Havana, ‎20 Hz - 20 kHz frekans aralığına sahip. 50 mm ses sürücüsüne sahip olan kulaklıkta mikrofon da bulunuyor. Kulaklığın üzerinden ses seviyesi ayarlanabiliyor. 2,1 metre uzunluğunda bir kabloya sahip olan kulaklığın üzeirnde ayrıca LED ışık da yer alıyor. Amazon'da şu anda kulaklığın mavi renge sahip sürümü mevcut.

JBL Quantum 100M2 Gaming Kulaklık Özellikleri

PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Playstation 5, mobil, Nintendo Switch, Mac ve VR desteğine sahip olan JBL ‎Quantum 100M2, ‎20 Hz - 20.000 Hz frekans aralığına sahip. Oyun odaklı kulaklıkta 3,5 mm jak bulunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan kablolu kulaklıkta ayrıca mikrofon da yer alıyor.

Audio-Technica M20xBT Özellikleri

180 gram ağırlığına sahip olan Audio-Technica M20xBT isimli kulak üstü kulaklıkta 40 mm sürücü bulunuyor. Tam şarj ile 60 saate kadar kullanım sunduğu belirtlien kulaklıkta oyunlarda üst düzey deneyim sunan için düşük gecikme modu mevcut. Amazon'da kulaklığın siyah renk seçeneğine sahip sürümü yer alıyor.

Redmi Buds 6 Pro Özellikleri

Redmi Buds 6 Pro, 55 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Kulaklıkta iki adet 6,7 mm piezoelektrik seramik sürücü ve 11 mm titanyum diyaframlı dinamik sürücü yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü kablosuz ses sertifikasına sahip olan kulaklık tek şarjla 9,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar çıkıyor. 5 dakikalık şarj ile 2 saat boyunca müzik dinlenebiliyor.

JBL Tune FLEX2 Özellikleri

JBL Tune FLEX2, 20 Hz - 20 kHz frekans aralığına sahip. 6 mikrofona sahip olan kulaklıkta adaptif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Adaptif gürültü engelleme özelliği etkinken 8 saate kadar, bu özellik kapalıyken 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte çok daha fazla bir kullanım süresi elde ediliyor.

QCY AilyBuds Lite Özellikleri

Bluetooth 5.3 ile daha hızlı ve kararlı bağlantı sunan QCY AilyBuds Lite,, 13 mm titanyum diyafram sürücüsüne sahip. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan kulaklık, tek şarjla 5,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar kullanım süresi elde ediliyor.

Belkin Open-Ear Kulaklık Özellikleri

Gürültü engelleme teknolojisini destekleyen Belkin Open-Ear 14,2 mm ses sürücüsüne sahip. Kulaklıkta IPX5 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, kulaklığın belirli seviyeye kadar suya karşı dayanıklı olmasıın sağlıyor. Kulaklık tek şarjla 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla beraber çok daha yüksek bir kullanım süresi elde ediliyor.

Beats Fit Pro Özellikleri

Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu olan Beats Fit Pro, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Uzamsal ses teknolojisini destekleyen kulaklıkta şeffaf mod da mevcut. Kulaklıkta ayrıca IPX4 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, kulaklığın belirli seviyeye kadar suya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Razer Blackshark V2 X Özellikleri

Oyun odaklı bir kulaklık olan Razer Blackshark V2 X, 50 mm sürücülere sahip. 7.1 Surrround Sound teknolojisini destekleyen kulaklık, bu sayede üst düzey bir ses deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 3,5 mm jaka sahip olan kulaklığın üzerinde bir mikrofon da bulunuyor. Amazon'da kulaklığın siyah rengine sahip sürümü mevcut.