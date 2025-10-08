Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki En İyi Tablet İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali başladı. Bu kampanya kapsamında akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayara kablosuz kulaklıktan akıllı saatlere kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında tabletler de yer alıyor. Peki, Amazon'da indirime giren en iyi tabletler hangileri?

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde İndirimli Tabletler

Amazon'daki Prime Alışveriş Festivali'nde tablet satın almak isteyen kişiler için cazip fırsatlar mevcut. Bütçe dostu tabletlerden çok güçlü donanıma sahip tabletlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimden yararlanabilir ve daha uygun fiyata tablet satın alabilirsiniz.

Apple iPad A16 Özellikleri

11 inç Ekran Teknolojisi: Liquid Retina IPS LCD

1640 x 2360 piksel İşlemci: Apple A16 Bionic

6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

12 MP Ön Kamera: 12 MP

HUAWEI MatePad Pro 12.2 Özellikleri

12,2 inç Ekran Teknolojisi: Tandem OLED PapperMatte

2800 x 1840 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

%92 Ekran Parlaklığı: 2.000 nit

10.100 mAh Hızlı Şarj: 100W Huawei SuperCharge

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

13 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, AF) ana kamera ve 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığı) geniş açılı kamera İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.2

508 gram Kalınlık: 5,5 mm

Lenovo Tab K11 Gen 2 Özellikleri

11 inç Ekran Teknolojisi: IPS

1600 x 2560 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

13 MP Ön Kamera: 8 MP

iPad Air M3 Özellikleri

11 inç Ekran Teknolojisi: Liquid Retina IPS LCD

1640 x 2360 piksel İşlemci: Apple M3

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Xiaomi Pad 6 Özellikleri

11 inç Ekran Teknolojisi: IPS

1800 x 2880 piksel İşlemci: Snapdragon 870

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8.840 mAh Hızlı Şarj: 33W

Redmi Pad 2 Özellikleri

11 inç Ekran Teknolojisi: IPS

1600 x 2560 piksel İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultra

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

8 MP Ön Kamera: 5 MP

9.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

Poco Pad Özellikleri

12,1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

1600 x 2560 piksel İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

8 GB Depolama: 256 GB

8 MP Ön Kamera: 8 MP

10.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

Acer Iconia Tab P10 Özellikleri

10,4 inç Ekran Teknolojisi: IPS

1200 x 2000 piksel Yenileme Hızı: 90Hz

MediaTek Helio G99 RAM: 4 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

5 MP Batarya: 8.000 mAh

10,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Acer Iconia Tab P10, IPS ekran üzerinde 1200 x 2000 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan tablette 8.000 mAh batarya kapasitesi, 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön akmear bulunuyor.