Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki En İyi Tablet İndirimleri
Amazon'da başlayan Prime Alışveriş Festivali ile birlikte indirime giren en iyi tablet modelleri hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Amazon'da Prime Alışveriş Festivali başladı. Bu kampanya kapsamında akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayara kablosuz kulaklıktan akıllı saatlere kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında tabletler de yer alıyor. Peki, Amazon'da indirime giren en iyi tabletler hangileri?
Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde İndirimli Tabletler
- Apple iPad A16 (256 GB): %9 indirim ile 26.963 TL
- HUAWEI MatePad Pro 12.2: %7 indirim ile 27.809 TL
- Lenovo Tab K11 Gen 2: %5 indirim ile 7.599 TL
- iPad Air M3: %5 indirim ile 40.999 TL
- Xiaomi Pad 6: %4 indirim ile 22.999 TL'ye düştü.
- Redmi Pad 2: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 6.788 TL'ye düştü.
- Poco Pad: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 11.867 TL
- Acer Iconia Tab P10: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 4.849 TL'ye düştü.
Amazon'daki Prime Alışveriş Festivali'nde tablet satın almak isteyen kişiler için cazip fırsatlar mevcut. Bütçe dostu tabletlerden çok güçlü donanıma sahip tabletlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimden yararlanabilir ve daha uygun fiyata tablet satın alabilirsiniz.
Apple iPad A16 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: Liquid Retina IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1640 x 2360 piksel
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
HUAWEI MatePad Pro 12.2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12,2 inç
- Ekran Teknolojisi: Tandem OLED PapperMatte
- Ekran Çözünürlüğü: 2800 x 1840 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Gövde Oranı: %92
- Ekran Parlaklığı: 2.000 nit
- Batarya: 10.100 mAh
- Hızlı Şarj: 100W Huawei SuperCharge
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 13 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, AF) ana kamera ve 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığı) geniş açılı kamera
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.2
- Ağırlık: 508 gram
- Kalınlık: 5,5 mm
Lenovo Tab K11 Gen 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
iPad Air M3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: Liquid Retina IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1640 x 2360 piksel
- İşlemci: Apple M3
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 7.606 mAh
Xiaomi Pad 6 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel
- İşlemci: Snapdragon 870
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 8.840 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
Redmi Pad 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultra
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 9.000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
Poco Pad Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12,1 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 10.000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
Acer Iconia Tab P10 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 10,4 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2000 piksel
- Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 8.000 mAh
