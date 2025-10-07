Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki En İyi Telefon İndirimleri

Amazon, Prime Alışveriş Festivali isimli bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, Amazon'da indirime giren en iyi telefonlar hangileri?

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde İndirimli Telefonlar

Prime Alışveriş Festivali'nde akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için cazip fırsatlar mevcut. Bütçe dostu telefonlardan çok güçlü donanıma sahip telefonlara kadar geniş bir yelpaze mevcut. 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimden yararlanabilir ve daha uygun fiyata telefon satın alabilirsiniz.

vivo V40 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

Samsung Galaxy Z Flip 7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 4,1 inç

4,1 inç İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 25W

HUAWEI Nova 13 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2776 piksel

1224 x 2776 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 8000

Kirin 8000 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 12 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 8 MP ve 60 MP

8 MP ve 60 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

iPhone 16 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1290x2796 (FHD+) piksel

: 1290x2796 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı : 60 Hz

: 60 Hz İşlemci : Apple A18

: Apple A18 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Batarya Kapasitesi : 4.674 mAh

: 4.674 mAh Kablolu Şarj : 30W

: 30W Kablosuz Şarj: 15W

iPhone 15 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.1 inç

: 6.1 inç Ekran Teknolojisi : Super Retina XDR OLED

: Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1179 x 2556 piksel

: 1179 x 2556 piksel İşlemci : Apple A16 Bionic

: Apple A16 Bionic Üretim Teknolojisi : 4nm

: 4nm RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Batarya: 3.349 mAh

HUAWEI Pura 80 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1276 x 2848 piksel

1276 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 9020

Kirin 9020 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 48 telefoto kamera ve 40 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 48 telefoto kamera ve 40 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.170 mAh

5.170 mAh Hızlı Şarj: 100W

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED 2X

LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 3.900 mAh

3.900 mAh Hızlı Şarj: 25W

Samsung Galaxy A26 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Exynos 1380

Exynos 1380 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

General Mobile GM ERA 30 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Piksel Yoğunluğu : 269 PPI

: 269 PPI İşlemci : MediaTek Helio G36

: MediaTek Helio G36 RAM : 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM

: 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50MP F 1.8 AI destekli ana kamera + 2MP F2.4 arka kamera + 0.08MP F 2.8 arka kamera

: 50MP F 1.8 AI destekli ana kamera + 2MP F2.4 arka kamera + 0.08MP F 2.8 arka kamera Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

Redmi 14C Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,88 inç

6,88 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1640 piksel

720 x 1640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : 260 PPI

: 260 PPI İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

MediaTek Helio G81 Ultra GPU : Mali-G52 MC2

: Mali-G52 MC2 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens

50 MP ana kamera ve yardımcı lens Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS Batarya Kapasitesi: 5.160 mAh

5.160 mAh Hızlı Şarj: 18W

Samsung Galaxy A17 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Exynos 1330

Exynos 1330 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A17 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.