Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki En İyi Telefon İndirimleri
Amazon'da başlayan Prime Alışveriş Festivali ile beraber indirime giren en iyi telefon modelleri hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Amazon, Prime Alışveriş Festivali isimli bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, Amazon'da indirime giren en iyi telefonlar hangileri?
Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde İndirimli Telefonlar
- vivo V40 Lite: %17 indirim ile 13.989 TL'ye düştü.
- Samsung Galaxy Z Flip 7: %7 indirim ile 59.499 TL'ye düştü.
- HUAWEI Nova 13 Pro: %7 indirim ile 28.949 TL'ye düştü.
- iPhone 16 Plus: %7 indirim ile 73.499 TL'ye düştü.
- iPhone 15: %6 indirim ile 62.199 TL'ye düştü.
- HUAWEI Pura 80 Pro: %6 indirim ile 65.049 TL'ye düştü.
- Samsung Galaxy S25 Edge: %5 indirim ile 56.799 TL'ye düştü.
- Samsung Galaxy A26 5G: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 13.650 TL'ye düştü.
- General Mobile GM ERA 30: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 6.825 TL'ye düştü.
- Redmi 14C: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 8.926 TL'ye düştü.
- Samsung Galaxy A17 5G: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 12.626 TL
Prime Alışveriş Festivali'nde akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için cazip fırsatlar mevcut. Bütçe dostu telefonlardan çok güçlü donanıma sahip telefonlara kadar geniş bir yelpaze mevcut. 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimden yararlanabilir ve daha uygun fiyata telefon satın alabilirsiniz.
vivo V40 Lite Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 685
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
Samsung Galaxy Z Flip 7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Boyutu: 4,1 inç
- İşlemci: Exynos 2500
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya: 4.300 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
HUAWEI Nova 13 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,76 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2776 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Kirin 8000
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 8 MP ve 60 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
iPhone 16 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1290x2796 (FHD+) piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- İşlemci: Apple A18
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Yazılım: iOS 18
- Batarya Kapasitesi: 4.674 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
- Kablosuz Şarj: 15W
iPhone 15 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Üretim Teknolojisi: 4nm
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Batarya: 3.349 mAh
HUAWEI Pura 80 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1276 x 2848 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Kirin 9020
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 48 telefoto kamera ve 40 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.170 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 3.900 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
Samsung Galaxy A26 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
General Mobile GM ERA 30 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Piksel Yoğunluğu: 269 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G36
- RAM: 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50MP F 1.8 AI destekli ana kamera + 2MP F2.4 arka kamera + 0.08MP F 2.8 arka kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
Redmi 14C Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,88 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1640 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 260 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra
- GPU: Mali-G52 MC2
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.160 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
Samsung Galaxy A17 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Exynos 1330
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
