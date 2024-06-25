İndirim Kovalayanlar Buraya: Amazon Prime Day 2024 İçin Tarih Verildi!

İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve daha sonra bir gelenek haline gelerek her yıl tüketicilerin karşısına çıkan Amazon Prime Day için heyecan başladı. Amazon son olarak bu yıl onuncu kez düzenlenecek indirim günleri için tarih verdi. Peki Amazon Prime Day ​2024 Türkiye'de ne zaman düzenlenecek?

Amazon Prime Day ​2024 Türkiye'de Ne Zaman Düzenlenecek?

Prime abonelerine kaçınılmayacak fırsatlar ve indirimler sunacak Amazon Prime Day 2024'ün Türkiye ayağı 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu fırsatlardan yararlanmak için Prime üyesi olmanız yeterli olacak. Hatta aylık 39 TL olan Prime üyeliğini bir ay boyunca ücretsiz deneyerek son kararınızı verebilirsiniz.

1-7 Temmuz tarihleri arasında Berk Keklik, Danla Bilic, Elvin Levinler, Nisan Hakan, Tuğba Yılmaz Karakaş, Berfu Yenenler gibi sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra Cimri.com ve Ekşi Sözlük gibi platformlar takipçilerinden topladıkları indirim taleplerini Amazon'a ileterek Prime Day süresi boyunca geçerli olacak şekilde indirim kapmaya çalışacaklar.

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