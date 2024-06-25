Bu Fırsatı Kaçırmayın: Amazon Prime Gaming 15 Ücretsiz Oyun Veriyor!

Amazon, Prime Day 2024 öncesinde Prime Gaming abonelerine ücretsiz oyunlar vermeye başladı!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve Prime kullanıcılarına kaçınılmaz fırsatlar sunan Amazon Prime Day ​etkinliğinin bu yılki ayağı için artık sayılı günler kaldı. Amazon, kısa bir süre önce Prime Day ​2024'ün Türkiye'de ne zaman başlayacağını duyururken, etkinlik öncesi kampanyalara şimdiden başladı.

Prime Gaming Abonelerine Amazon Prime Day Öncesi 15 Ücretsiz Oyun Sürprizi

Amazon, Prime Gaming abonelerine yurt dışında 16-17 Temmuz ve Türkiye'de 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Prime Day öncesinde ücretsiz oyunlar vermeye başladı. Etkinlik tarihine kadar toplamda 15 oyunun ücretsiz olarak abonelere sunulması için çalışmalar başladı. Hatta bunlardan dördü an itibariyle platformda oynanabilir durumda.

İşte Amazon Prime Gaming ile ücretsiz olan/olacak oyunlar;

  1. Deceive Inc. [Epic Games Store] - Şimdi Ücretsiz
  2. Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code] - Şimdi Ücretsiz
  3. The Invisible Hand [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz
  4. Call of Juarez [GOG Code] – Şimdi Ücretsiz
  5. Forager [GOG Code] – 27 Haziran'da Ücretsiz
  6. Card Shark [Epic Games Store] – 27 Haziran'da Ücretsiz
  7. Heaven Dust 2 [Amazon Games Uygulaması] - 27 Haziran'da Ücretsiz
  8. Soulstice [Epic Games Store] - 27 Haziran'da Ücretsiz
  9. Wall World [Amazon Games Uygulaması] - 3 Temmuz'da Ücretsiz
  10. Hitman Absolution [GOG Code] - 3 Temmuz'da Ücretsiz
  11. Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code] - 3 Temmuz'da Ücretsiz
  12. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge [Epic Game Store] – 11 Temmuz'da Ücretsiz
  13. STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords [Amazon Games Uygulaması] - 11 Temmuz'da Ücretsiz
  14.  Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store] – 11 Temmuz'da Ücretsiz
  15. Samurai Bringer [Amazon Games Uygulaması] – 11 Temmuz'da Ücretsiz

İndirim Kovalayanlar Buraya: Amazon Prime Day 2024 İçin Tarih Verildi!
Yaşam

İndirim Kovalayanlar Buraya: Amazon Prime Day 2024 İçin Tarih Verildi!

Prime abonelerine kaçınılmayacak fırsatlar ve indirimler sunacak Amazon Prime Day 2024'ün Türkiye ayağı için tarih verildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

 

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER