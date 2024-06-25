Bu Fırsatı Kaçırmayın: Amazon Prime Gaming 15 Ücretsiz Oyun Veriyor!
Amazon, Prime Day 2024 öncesinde Prime Gaming abonelerine ücretsiz oyunlar vermeye başladı!
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve Prime kullanıcılarına kaçınılmaz fırsatlar sunan Amazon Prime Day etkinliğinin bu yılki ayağı için artık sayılı günler kaldı. Amazon, kısa bir süre önce Prime Day 2024'ün Türkiye'de ne zaman başlayacağını duyururken, etkinlik öncesi kampanyalara şimdiden başladı.
Prime Gaming Abonelerine Amazon Prime Day Öncesi 15 Ücretsiz Oyun Sürprizi
Amazon, Prime Gaming abonelerine yurt dışında 16-17 Temmuz ve Türkiye'de 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Prime Day öncesinde ücretsiz oyunlar vermeye başladı. Etkinlik tarihine kadar toplamda 15 oyunun ücretsiz olarak abonelere sunulması için çalışmalar başladı. Hatta bunlardan dördü an itibariyle platformda oynanabilir durumda.
İşte Amazon Prime Gaming ile ücretsiz olan/olacak oyunlar;
- Deceive Inc. [Epic Games Store] - Şimdi Ücretsiz
- Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code] - Şimdi Ücretsiz
- The Invisible Hand [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz
- Call of Juarez [GOG Code] – Şimdi Ücretsiz
- Forager [GOG Code] – 27 Haziran'da Ücretsiz
- Card Shark [Epic Games Store] – 27 Haziran'da Ücretsiz
- Heaven Dust 2 [Amazon Games Uygulaması] - 27 Haziran'da Ücretsiz
- Soulstice [Epic Games Store] - 27 Haziran'da Ücretsiz
- Wall World [Amazon Games Uygulaması] - 3 Temmuz'da Ücretsiz
- Hitman Absolution [GOG Code] - 3 Temmuz'da Ücretsiz
- Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code] - 3 Temmuz'da Ücretsiz
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge [Epic Game Store] – 11 Temmuz'da Ücretsiz
- STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords [Amazon Games Uygulaması] - 11 Temmuz'da Ücretsiz
- Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store] – 11 Temmuz'da Ücretsiz
- Samurai Bringer [Amazon Games Uygulaması] – 11 Temmuz'da Ücretsiz
İndirim Kovalayanlar Buraya: Amazon Prime Day 2024 İçin Tarih Verildi!
Prime abonelerine kaçınılmayacak fırsatlar ve indirimler sunacak Amazon Prime Day 2024'ün Türkiye ayağı için tarih verildi.
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