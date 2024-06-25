Bu Fırsatı Kaçırmayın: Amazon Prime Gaming 15 Ücretsiz Oyun Veriyor!

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve Prime kullanıcılarına kaçınılmaz fırsatlar sunan Amazon Prime Day ​etkinliğinin bu yılki ayağı için artık sayılı günler kaldı. Amazon, kısa bir süre önce Prime Day ​2024'ün Türkiye'de ne zaman başlayacağını duyururken, etkinlik öncesi kampanyalara şimdiden başladı.

Prime Gaming Abonelerine Amazon Prime Day Öncesi 15 Ücretsiz Oyun Sürprizi

Amazon, Prime Gaming abonelerine yurt dışında 16-17 Temmuz ve Türkiye'de 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Prime Day öncesinde ücretsiz oyunlar vermeye başladı. Etkinlik tarihine kadar toplamda 15 oyunun ücretsiz olarak abonelere sunulması için çalışmalar başladı. Hatta bunlardan dördü an itibariyle platformda oynanabilir durumda.

İşte Amazon Prime Gaming ile ücretsiz olan/olacak oyunlar;

Deceive Inc. [Epic Games Store] - Şimdi Ücretsiz Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code] - Şimdi Ücretsiz The Invisible Hand [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz Call of Juarez [GOG Code] – Şimdi Ücretsiz Forager [GOG Code] – 27 Haziran'da Ücretsiz Card Shark [Epic Games Store] – 27 Haziran'da Ücretsiz Heaven Dust 2 [Amazon Games Uygulaması] - 27 Haziran'da Ücretsiz Soulstice [Epic Games Store] - 27 Haziran'da Ücretsiz Wall World [Amazon Games Uygulaması] - 3 Temmuz'da Ücretsiz Hitman Absolution [GOG Code] - 3 Temmuz'da Ücretsiz Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code] - 3 Temmuz'da Ücretsiz Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge [Epic Game Store] – 11 Temmuz'da Ücretsiz STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords [Amazon Games Uygulaması] - 11 Temmuz'da Ücretsiz Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store] – 11 Temmuz'da Ücretsiz Samurai Bringer [Amazon Games Uygulaması] – 11 Temmuz'da Ücretsiz

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