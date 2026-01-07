Değeri 5 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Prime Abonelerine Ücretsiz Oldu

Amazon, ocak ayı boyunca 5 bin TL değerindeki 10 oyunu Prime abonelerine ücretsiz verecek. Söz konusu oyunlar Prime üyeliğiniz bitse de sizin olacak.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır
· 2 dk okuma süresi

Amazon, Prime abonelerine ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda 2026'ya coşkulu bir başlangıç yapmak isteyen şirket, 20'ye yakın oyunu ücretsiz yaptı. Bu oyunlardan 10 tanesi Epic Games ve GOG gibi mağazalarda kullanabileceğiniz kodlar olarak gelirken, 10 tanesi ise şirketin bulut platformu Luna'da oynanabilir duurmda.

Amazon, Prime Abonelerine 20 Ücretsiz Oyun Sunuyor

Amazon'un Türkiye'de aylık 69,90 TL karşılığında sunduğu Prime aboneliği pek çok avantajla birlikte geliyor. Ücretsiz kargo ve Prime Video gibi servisler bu avantajların başında gelirken, şirket oyun tutkunlarını da unutmuyor. Prime Gaming kapsamında her ay bazı oyunlar ücretsiz olarak veriliyor.

Son olarak şirket, ocak ayında kullanıcılarına vereceği oyunları açıkladı. Amazon, Prime abonelerine ay boyunca 20 ücretsiz oyun verecek. Bunlardan 10 tanesi Epic Games Store, GOG ve Amazon Games App üzerinden alınabilir olacak ve Prime aboneliğiniz bitse bile sizde kalacak.

10 tanesi ise Amazon’un bulut oyun servisi Luna üzerinden oynanabilecek. Ne yazık ki bu servise Türkiye'den VPN'siz erişmek mümkün değil. Yine de söz konusu oyunları almak için Amazon linkine tıklayarak hesabınıza giriş yapmanız ve "Oyunu Talep Et" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Elbette ki 69,90 TL ödediğiniz bir Prime abonelğiniz olması da gerekiyor.

Kalıcı Olarak Sahip Olabileceğiniz Oyunlar

Oyun Adı Platform Tarih
Sid Meier's Civilization 6 Epic Games Store Yayında
Reflections of Life: Dark Architect Collector's Ed. Amazon Games App Yayında
Brigador: Up-Armored Edition GOG 15 Ocak
Gunslug: Rogue Tactics GOG 15 Ocak
DeathKeep GOG 15 Ocak
Harold Halibut GOG 22 Ocak
D&D Stronghold: Kingdom Simulator GOG 22 Ocak
Al-Qadim: The Genie's Curse GOG 29 Ocak
Technotopia Amazon Games App 29 Ocak
Elderborn GOG 29 Ocak

Bu Aksesuar MacBook'unuzun Ekranını Dokunmatik Yapıyor
TEKNOLOJİ

Bu Aksesuar MacBook'unuzun Ekranını Dokunmatik Yapıyor

CES'e katılan Intricuit iismli bir şirket, MacBook'lara dokunmatik özellikler kazandıran Magic Screen isimli ürününü tanıttı. Ürün şimdilik erken erişimde.

Bulut Üzerinden Oynanabilir Oyunlar

Oyun Adı Durum / Tarih
Alan Wake Yayında
Death Stranding Director's Cut Yayında
Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged Yayında
Monster Truck Championship - Rebel Hunter Ed. Yayında
Tormented Souls Yayında
Aragami: Shadow Edition Yayında
Spells & Secrets Yayında
Whisker Waters Yayında
Trepang2 Yayında
Tricky Towers 8 Ocak
Madden NFL 26 10 Ocak (10 Şubat'a kadar)
The Jackbox Party Pack 3 23 Ocak
Worms WMD Yakında
Kaynak: https://www.polygon.com/amazon-prime-gaming-free-games-january-2026/

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER