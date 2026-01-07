Değeri 5 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Prime Abonelerine Ücretsiz Oldu
Amazon, ocak ayı boyunca 5 bin TL değerindeki 10 oyunu Prime abonelerine ücretsiz verecek. Söz konusu oyunlar Prime üyeliğiniz bitse de sizin olacak.
Amazon, Prime abonelerine ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda 2026'ya coşkulu bir başlangıç yapmak isteyen şirket, 20'ye yakın oyunu ücretsiz yaptı. Bu oyunlardan 10 tanesi Epic Games ve GOG gibi mağazalarda kullanabileceğiniz kodlar olarak gelirken, 10 tanesi ise şirketin bulut platformu Luna'da oynanabilir duurmda.
Amazon, Prime Abonelerine 20 Ücretsiz Oyun Sunuyor
Amazon'un Türkiye'de aylık 69,90 TL karşılığında sunduğu Prime aboneliği pek çok avantajla birlikte geliyor. Ücretsiz kargo ve Prime Video gibi servisler bu avantajların başında gelirken, şirket oyun tutkunlarını da unutmuyor. Prime Gaming kapsamında her ay bazı oyunlar ücretsiz olarak veriliyor.
Son olarak şirket, ocak ayında kullanıcılarına vereceği oyunları açıkladı. Amazon, Prime abonelerine ay boyunca 20 ücretsiz oyun verecek. Bunlardan 10 tanesi Epic Games Store, GOG ve Amazon Games App üzerinden alınabilir olacak ve Prime aboneliğiniz bitse bile sizde kalacak.
10 tanesi ise Amazon’un bulut oyun servisi Luna üzerinden oynanabilecek. Ne yazık ki bu servise Türkiye'den VPN'siz erişmek mümkün değil. Yine de söz konusu oyunları almak için Amazon linkine tıklayarak hesabınıza giriş yapmanız ve "Oyunu Talep Et" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Elbette ki 69,90 TL ödediğiniz bir Prime abonelğiniz olması da gerekiyor.
Kalıcı Olarak Sahip Olabileceğiniz Oyunlar
|Oyun Adı
|Platform
|Tarih
|Sid Meier's Civilization 6
|Epic Games Store
|Yayında
|Reflections of Life: Dark Architect Collector's Ed.
|Amazon Games App
|Yayında
|Brigador: Up-Armored Edition
|GOG
|15 Ocak
|Gunslug: Rogue Tactics
|GOG
|15 Ocak
|DeathKeep
|GOG
|15 Ocak
|Harold Halibut
|GOG
|22 Ocak
|D&D Stronghold: Kingdom Simulator
|GOG
|22 Ocak
|Al-Qadim: The Genie's Curse
|GOG
|29 Ocak
|Technotopia
|Amazon Games App
|29 Ocak
|Elderborn
|GOG
|29 Ocak
Bu Aksesuar MacBook'unuzun Ekranını Dokunmatik Yapıyor
CES'e katılan Intricuit iismli bir şirket, MacBook'lara dokunmatik özellikler kazandıran Magic Screen isimli ürününü tanıttı. Ürün şimdilik erken erişimde.
Bulut Üzerinden Oynanabilir Oyunlar
|Oyun Adı
|Durum / Tarih
|Alan Wake
|Yayında
|Death Stranding Director's Cut
|Yayında
|Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
|Yayında
|Monster Truck Championship - Rebel Hunter Ed.
|Yayında
|Tormented Souls
|Yayında
|Aragami: Shadow Edition
|Yayında
|Spells & Secrets
|Yayında
|Whisker Waters
|Yayında
|Trepang2
|Yayında
|Tricky Towers
|8 Ocak
|Madden NFL 26
|10 Ocak (10 Şubat'a kadar)
|The Jackbox Party Pack 3
|23 Ocak
|Worms WMD
|Yakında