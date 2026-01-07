Değeri 5 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Prime Abonelerine Ücretsiz Oldu

Amazon, Prime abonelerine ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda 2026'ya coşkulu bir başlangıç yapmak isteyen şirket, 20'ye yakın oyunu ücretsiz yaptı. Bu oyunlardan 10 tanesi Epic Games ve GOG gibi mağazalarda kullanabileceğiniz kodlar olarak gelirken, 10 tanesi ise şirketin bulut platformu Luna'da oynanabilir duurmda.

Amazon, Prime Abonelerine 20 Ücretsiz Oyun Sunuyor

Amazon'un Türkiye'de aylık 69,90 TL karşılığında sunduğu Prime aboneliği pek çok avantajla birlikte geliyor. Ücretsiz kargo ve Prime Video gibi servisler bu avantajların başında gelirken, şirket oyun tutkunlarını da unutmuyor. Prime Gaming kapsamında her ay bazı oyunlar ücretsiz olarak veriliyor.

Son olarak şirket, ocak ayında kullanıcılarına vereceği oyunları açıkladı. Amazon, Prime abonelerine ay boyunca 20 ücretsiz oyun verecek. Bunlardan 10 tanesi Epic Games Store, GOG ve Amazon Games App üzerinden alınabilir olacak ve Prime aboneliğiniz bitse bile sizde kalacak.

10 tanesi ise Amazon’un bulut oyun servisi Luna üzerinden oynanabilecek. Ne yazık ki bu servise Türkiye'den VPN'siz erişmek mümkün değil. Yine de söz konusu oyunları almak için Amazon linkine tıklayarak hesabınıza giriş yapmanız ve "Oyunu Talep Et" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Elbette ki 69,90 TL ödediğiniz bir Prime abonelğiniz olması da gerekiyor.

Kalıcı Olarak Sahip Olabileceğiniz Oyunlar

Oyun Adı Platform Tarih Sid Meier's Civilization 6 Epic Games Store Yayında Reflections of Life: Dark Architect Collector's Ed. Amazon Games App Yayında Brigador: Up-Armored Edition GOG 15 Ocak Gunslug: Rogue Tactics GOG 15 Ocak DeathKeep GOG 15 Ocak Harold Halibut GOG 22 Ocak D&D Stronghold: Kingdom Simulator GOG 22 Ocak Al-Qadim: The Genie's Curse GOG 29 Ocak Technotopia Amazon Games App 29 Ocak Elderborn GOG 29 Ocak

Bulut Üzerinden Oynanabilir Oyunlar