Game Pass'e 7 Eğlenceli Oyun Geliyor! Tarih Belli Oldu

Game Pass kütüphanesi, her ay eklenen yeni oyunlarla birlikte daha zengin ve ilgi çekici bir hâl alıyor. Hatırlarsanız bu ayın başlarında ilk yarıda gelecek olan tüm oyunlar açıklanmıştı. Bunlara şu an tüm Game Pass aboneleri erişebiliyor ancak hepsi bunlarla sınırlı kalmayacak. Ayın geri kalan günlerinde eklenecek 7 yapım daha bulunuyor.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Kiln (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 23 Nisan

Aphelion (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 28 Nisan

Trepang2 (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 29 Nisan

Heroes of Might & Magic: Olden Era (PC): 30 Nisan

Sledding Game (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 30 Nisan

TerraTech Legion (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 30 Nisan

Final Fantasy V (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 5 Mayıs

Game Pass'e ayın geri kalan döneminde eklenecek Kiln, Aphelion, Trepang2, Heroes of Might & Magic: Olden Era, Sledding Game, TerraTech Legion isimli oyunlar yer alıyor. Ayrıca Mayıs ayında kütüphanede yerini alacak bir oyun da açıklandı. Final Fantasy V olarak adlandırılan bu oyun, Nisan ayının başında eklenen Final Fantasy IV'ün hemen yanında konumlanacak.

Kiln Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Double Fine Productions

Yayıncı: Xbox Game Studios

Tür: Aksiyon

Kiln, eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyunda kendi çömleklerimizi tasarlıyoruz. Daha sonra bunlar savaşta kullanacağımız normal karakterlere dönüşüyor. Çömleklerin boyutu, şekli ve türü oynanış üzerinde büyük etkiye sahip. Bir yandan hayal gücünüzü serbest bıraktığınız diğer yandan da rekabet etmeyi sevdiğiniz yapımları seviyorsanız Kiln'i oynamaktan büyük keyif alacaksınızdır.

Aphelion Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Don't Nod

Yayıncı: Don't Nod

Tür: Bilim kurgu

Bilim kurgu oyunları arasında yer alan Aphelion henüz piyasaya sürülmedi. Oyun 28 Nisan 2026'da erişime açılacak. İlk günden itibaren Game Pass üzerinden oynanabilecek. Oyunda donmuş ve tehlikeli bir gezegende keşif yapıp kaynak toplayacağız. Ayrıca çeşitli ekipmanlar kullanarak zorlu arazileri aşmaya çalışacağız.

Trepang2 Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Trepang Studios

Yayıncı: Team17

Tür: Tek oyunculu, FPS

Aksiyon oyunları arasında konumlanan Trepang2'nin oldukça hızlı bir temposu var. Hafızasını kaybeden, insanüstü yeteneklere sahip bir asker olarak gerçeğin peşine düşüyorsunuz. Oyunda ilerledikçe karşınıza çeşitli düşmanlar çıkıyor, bunları alt etmek içinse zamanı yavaşlatma ya da görünmez olma gibi güçler kullanabiliyorsunuz. Ayrıca hem uzak hem yakın dövüş odaklı bir oynanış elde etmenizi mümkün kılıyor.

Heroes of Might & Magic: Olden Era Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Unfrozen

Yayıncı: Hooded Horse

Tür: Strateji, simülasyon

30 Nis 2026'da piyasaya sürülecek ve aynı zamanda Game Pass aboneleri ile buluşturulacak olan Heroes of Might and Magic: Olden Era, klasik strateji oyunlarındaki oynanışı alıp buna modern bir dokunuş getiriyor. Oyunda planlama çok büyük öneme sahip. Bir karakteri ve onun ordusunu yönettiğiniz yapımda keşifler yapıp şehirler inşa ediyorsunuz. Savaşlar ise sıra tabanlı. O yüzden düşmanları alt etmek için hızlı olmaya değil, en doğru hamleyi yapmaya çalışıyorsunuz.

Sledding Game Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: The Sledding Corporation

Yayıncı: The Sledding Corporation

Tür: Çok oyunculu

Sleeding Game oldukça keyifli bir oynanışa sahip. Karda kızakla kayarken arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz veya bunun yerine yarışlara katılıp sizden başka hızlı birinin olmadığını ortaya koyabiliyorsunuz. Oynanış açısından katı kurallar olmadığını belirtelim. Bu da daha özgür şekilde hareket etmenize imkân sağlıyor.

TerraTech Legion Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Payload Studios

Yayıncı: Mythwright

Tür: Aksiyon

TerraTech Legion'ın oldukça kaotik bir dünyası bulunuyor. Farklı blok parçalarını kullanarak kendi savaş aracınızı tasarlıyorsunuz. Bu aracın ne kadar dayanıklı ve sağlam olacağını da siz belirliyorsunuz. Toplu olarak gelen düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da keşif yapıp aracınızı geliştirmeniz gerekiyor.

Final Fantasy V Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Square Enix

Yayıncı: Square Enix

Tür: Rol yapma

Final Fantasy V, çeşitli karakterleri kontrol ederek savaşlarda kazanmaya çalıştığınız bir oyun. Oynanış açısından epey çeşitlilik sunuyor. Saldırı türünün ne ağırlıklı olacağını dilediğiniz gibi belirleme imkânına sahipsiniz. Özellikle karakteri aşama aşama geliştirdiğiniz oyunları seviyorsanız bunu da oynamaktan keyif alacaksınızdır.

Editörün Yorumu

Game Pass kütüphanesine eklenecek olan tüm oyunları göz önünde bulundurduğumda aboneler için Nisan ayının geri kalanının epey hareketli geçeceğini söyleyebilirim. Tür açısından oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Örneğin ben de bir Game Pass kullanıcısı olarak Final Fantasy V'yi bir kez daha oynayacağım. Eğer listede sizin de beğendiğiniz bir yapım varsa Game Pass'e eklendiğinde yükleyip keyfini çıkarabilirsiniz.