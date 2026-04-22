YouTube Kullanıcıları Çileden Çıktı! Reklam Hatası Tepki Çekti

YouTube, son dönemlerde platformda yaşanan çeşitli hatalar nedeniyle kullanıcıların tepkisini çekmeye başladı. Kısa süre önce 1,5 dakikalık reklam gösterilmesi hatası gündeme gelmişti. Şimdi ise platform, farklı bir reklam sorunu yüzünden yeniden eleştirilerin odağında. İşte ayrıntılar...

YouTube Reklamlarında Yeni Hata!

Bildiğiniz gibi YouTube Premium aboneliği bulunmayan kullanıcılar, video izlerken sık sık reklamlarla karşılaşıyor. Üstelik çoğu zaman tek bir reklamla sınırlı kalmıyor, birden fazla reklam gösteriliyor. Şimdi ise Premium abonesi olmayan kullanıcıları ilgilendiren yeni bir hata daha ortaya çıktı.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre bu hata, video açıldığında ilk gösterilen reklamın ardından ortaya çıkıyor. Reklam atlanıldığında veya sona erdiğinde videonun en baştan başlaması gerekirken içerik birkaç saniye ileri sarılmış şekilde başlıyor. Genellikle 30 ila 60 saniye arasında bir atlama yaşandığı belirtiliyor. Hatta bazı kullanıcılar videonun doğrudan ortalarına sarıldığını da ifade ediyor.

Bu durum kullanıcıların her reklamdan sonra videonun en başına dönmek zorunda kalmasına neden oluyor ve doğal olarak kullanıcı deneyimini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Öte yandan bu sorun herkes tarafından yaşanmıyor. En azından kullanıcı geri bildirimleri bunu gösteriyor.

Sorun Ne Zaman Çözülecek?

YouTube ekibinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Mevcut bilgilere göre bu hataya dair bilinen bir çözüm de bulunmuyor. Yaşanan sorunun en kısa süre içinde giderilmesi beklenirken, gözler YouTube’dan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Umuyoruz ki firma, kullanıcıları çok bekletmeden harekete geçer.

Editörün Yorumu

YouTube’un Premium hizmeti gerçekten de olmazsa olmaz aboneliklerden biri. Sunduğu deneyim göz önüne alındığında fiyat-performans açısından oldukça mantıklı. Ancak son dönemlerde Premium aboneliği olmayan kullanıcıların bu tür anlamsız hatalarla karşılaşması pek de iyi bir tablo çizmiyor.

Hatta zaman zaman platformun kullanıcıları Premium’a yönlendirmek için bilinçli olarak bu tarz sorunlara yol açtığı düşüncesi aklıma gelmiyor değil. Nitekim geçtiğimiz haftalarda bazı kullanıcıların 1,5 dakikalık reklamlarla karşılaşması da bu şüphemi artırıyor. Umarım bu konuda haksızımdır ve son yaşanan sorun da kısa sürede çözüme kavuşur.