Bu Aksesuar MacBook'unuzun Ekranını Dokunmatik Yapıyor

MacBook'unuzun ekranını dokunmatik yapmak ister misiniz? Peki size Apple'ın bu konudaki inadına rağmen bunu yapabileceğinizi söylesem? Üstelik bunun için bilgisayarınızı sökmenize ya da ekranını değiştirmenize gerek yok. CES 2026'da tanıtılan "Magic Screen" basit bir mekanizmayla Mac'inizi dokunmatik yapıyor.

MacBook Ekranını Dokunmatiğe Dönüştüren Magic Screen Tanıtıldı

CES 2026'da sahneye çıkan Intricuit adlı bir şirket, MacBook'ların ekranını dokunmatiğe dönüştüren Magic Screen adlı ürününü tanıttı. MacBook'a USB-C üzerinden bağlanan bu cihaz, M serisi bilgisayarlara dokunmatik ekran özelliği kazandırıyor.

Cihazın çalışma mantığı aslında oldukça basit. Magic Screen, mevcut Mac'inizin ekranına takılan bir cam. Mıknatıslı yapısı sayesinde fazlalık gibi hissettirmeyen ve oldukça doğal duran bu cam ile Mac'inizi dokunmatik bir cihaza dönüştürebilirsiniz.

Böylelikle MacBook'unuzu tıpkı iPhone ya da iPad gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz Intricuit'in bu panele özel geliştirdiği stylus ile çizim bile yapabilirsiniz. Popüler çizim uygulamaları ile test edilen cihaz, kendi dahili bataryasına da sahip.

Bu sayede bilgisayarınızın pilini tüketmiyor. Intricuit'in verilerine göre Magic Screen, tek şarjla 100 saate kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Intricuit, Magic Screen'i şimdilik sadece sergilemekle sınırlı kaldı ve henüz satışa sunmadı.

Şimdilik sadece erken erişime kaydolabilirsiniz. Desteklenen cihazlar ise M serisi MacBook Pro ve Air'ler ile sınırlı. Eğer dokunmatik ekranlı bir MacBook sahibi olmak ve Magic Screen gibi alternatifler kullanmak istemiyorsanız ise şimdilik yapmanız gereken tek şey beklemek.

Sızıntılar, Apple'ın dokunmatik ekranlı OLED ekranlar geliştirdiği yönünde. Ancak söz konusu modellerin 2026 sonu 2027' başından önce tanıtılması beklenmiyor. Elbette ki şimdilik kesin bir şey yok.