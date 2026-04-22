16 GB RAM'li Ucuz Mini PC Tanıtıldı! AMD İşlemci ve Dahası

GMKtec, NucBox G11 adlı yeni mini bilgisayarını global pazarda piyasaya sürdü. Yeni model, 512 GB’a kadar depolama ve 16 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. İşte GMKtec NucBox G11’in özellikleri ve fiyatı!

GMKtec NucBox G11 Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen Embedded R2514

Çekirdek Sayısı: 4

Entegre Grafik Kartı: AMD Radeon Vega 8

RAM: 16 GB

Depolama: 2x M.2 yuva, her biri 8TB'a kadar (toplam 16TB)

USB: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

Görüntü Çıkışı: 2x HDMI 2.0

Ethernet: 2x 2.5G

Ses: 1x 3.5mm

WiFi: WiFi 6E

Bluetooth: 5.2

GMKtec NucBox G11’de Mac Mini’yi andıran kompakt bir tasarım dili bulunuyor. Model siyah renk seçeneğiyle tek varyant olarak karşımıza çıkıyor. Bağlantı tarafında ise iki adet USB 3.2 Gen 2 Tip-A, bir adet USB 3.2 Gen 1 Tip-A ve bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portuna ek olarak iki HDMI çıkışı yer alıyor.

GMKtec NucBox G11 İşlemcisi Ne?

NucBox G11, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığıyla çalışan AMD Ryzen Embedded R2514 işlemcisinden güç alıyor. 15W güç tüketimiyle oldukça verimli olan bu işlemci performans olarak Ryzen 5 3500U donanımından bir basamak daha önde diyebiliriz. Bununla birlikte bünyesinde dahili Radeon Vega 8 grafik kartı mevcut.

GMKtec NucBox G11 Oyun Performansı Nasıl?

AMD Ryzen Embedded R2514’ün oyun performansına dair net bir veri bulunmasa da burada Ryzen 5 3500U üzerinden bazı tahminde bulunabiliriz. Bu kapsamda işlemci Apex Legends’ta düşük ayarlarda 40 FPS, Fortnite’ta düşük ayarlarda 38 FPS ve GTA 5’te ise normal ayarlarda 30-35 FPS aralığında bir performans sunabiliyor. Yani oyunları düşük ayarlarda 30 FPS sınırında oynayabileceksiniz.

GMKtec NucBox G11 Depolama ve RAM Özellikleri Neler?

GMKtec NucBox G11'de 16 GB RAM bulunuyor. Bu kapsamda bilgisayarda iki adet RAM yuvası yer alıyor ve bu yuvalar üzerinden maksimum 32 GB'a kadar bellek yükseltmesi yapabiliyorsunuz. Depolama tarafında ise iki adet M.2 yuvası yer alıyor. Her bir yuva 8 TB’a kadar SSD desteği sunuyor ve bu sayede toplam depolama kapasitesini 16 TB’a kadar çıkarabiliyorsunuz.

GMKtec NucBox G11 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Mini bilgisayar üç farklı versiyonla raflardaki yerini alıyor. RAM, SSD ve işletim sistemi bulunmayan boş versiyon 169,99 dolar (7.635 TL), 16 GB RAM ve 256 GB depolama sunan model 279,99 dolar (12.580 TL) ve 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğine sahip sürüm ise 299,99 dolarlık (13.475 TL) bir fiyat etiketine sahip.

Ülkemizde çok sayıda GMKtec mini bilgisayar modeli satışta. Bu nedenle NucBox G11 mini bilgisayarının da ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

Editörün Yorumu

GMKtec NucBox G11, klasik masaüstü bilgisayarlarından sıkılan ve odasında çok fazla yer olmayan kullanıcılar için ideal diyebilirim. Fakat bu tür ürünleri daha çok ofis işleri, dizi veya film izleme gibi işlemlerde kullanabilirsiniz.

Zira oyun oynama gibi bir düşünceniz varsa, NucBox G11 beklentilerinizi tam anlamıyla karşılamayabilir. Zira yukarıda da belirttiğim gibi çoğu oyunu düşük ayarlarda çalıştırabiliyor. Bununa birlikte soğutma performansı da masaüstü bilgisayarlar gibi olmadığı için bir süre sonra ısınmaya bağlı olarak performans düşüşleri yaşamanız yüksek ihtimal diyebilirim.