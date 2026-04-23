Apple’dan Şaşırtan Karar: iPhone 18 Almak İstemeyeceksiniz!

Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtması beklenen iPhone 18 serisinin standart modeliyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre bu model, iPhone 17’nin bir miktar gerisinde kalabilir. Ortaya atılan bu iddia kullanıcıların beklentilerini ciddi ölçüde düşürdü. İşte son söylentinin detayları...

iPhone 18 Nasıl Olacak?

Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 17 serisinin standart modelinde ProMotion desteğine yer vererek nihayet 120 Hz yenileme hızı sunmuştu. Bu da cihazı selefine kıyasla çok daha cazip hâle getirmişti. Ancak görünen o ki iPhone 18 tarafında aynı tabloyu görmeyebiliriz.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Fixed Focus Digital, daha önce iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinde üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atılacağının sinyalini vermişti. Bugün ise bu konuda daha fazla detay paylaştı. Buna göre iPhone 18’in iPhone 17’ye kıyasla bir miktar geride kalabileceği ifade ediliyor.

iPhone 18 İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre Apple, iPhone 18 modelinde kırpılmış bir Apple A20 işlemci kullanacak. Benzer bir yaklaşımı iPhone 17e’de de görmüştük. Bu modelde yer alan A19 işlemci normalde 5 grafik birimi çekirdeğine sahipken kırpılmış versiyonda 4 çekirdek bulunuyordu.

Aynı senaryonun iPhone 18’de de tekrarlanması ve cihazda 4 GPU çekirdekli bir A20 işlemciye yer verilmesi bekleniyor. Bu da iPhone 18 ile Pro ve Pro Max modellerde kullanılacak A20 Pro ile A20 arasında ciddi bir performans farkı olacağı anlamına geliyor.

iPhone 18 Ekranı Nasıl Olacak?

Bununla birlikte cihazın ekran tarafında da benzer bir durum söz konusu olabilir. ProMotion yani 120 Hz yenileme hızı desteğinin korunacağı belirtiliyor. Ancak Apple’ın ekranın hangi özelliklerinden kısacağı henüz netlik kazanmış değil. Öte yandan yapılan bu değişikliklerin çoğu kullanıcının günlük kullanımda kolayca fark edemeyeceği seviyede olacağı da ifade ediliyor.

Apple, Neden iPhone 18 İçin Maliyetleri Düşürmeye Çalışıyor?

Son yıllarda yapay zekâ şirketlerine olan talebin hızla artmasıyla ortaya çıkan bellek krizi, birçok sektörü derinden etkiledi. Bu alanlardan biri de akıllı telefon pazarı oldu. Üreticiler ise bu süreçte fiyatları artırmadan maliyetleri dengelemeye çalışıyor.

Apple da bu şirketler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda firmanın maliyetleri kontrol altında tutmak için iPhone 18 modelini iPhone 18e’ye daha yakın tutarak iPhone 17’ye kıyasla bir miktar daha geri planda bırakacağı iddia ediliyor.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, her yeni iPhone serisini genellikle eylül ayında tanıtıyordu ancak bu kez daha fazla model üzerinde çalıştığı için takvimde değişikliğe gidebilir. İddialara göre şirket, yeni cihazların daha uzun süre gündemde kalmasını sağlamak adına iki ayrı lansman düzenleyecek. Buna göre 2026’nın eylül ayında gerçekleştirilecek etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold tanıtılacak.

Standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027’nin ilk çeyreğinde yani yılın ilk üç ayında duyurulması bekleniyor. Tabii bunun şimdilik bir söylenti olduğunu tekrardan hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Apple’ın standart modelleri zaten Android tarafındaki benzer fiyat segmentindeki cihazlarla kıyaslandığında geride kalıyor. Mesela şirket iPhone 17 serisi ile birlikte standart modele 120 Hz yenileme hızını anca getirebildi. Android tarafında ise 144 Hz ekranlı bütçe dostu modeller uzun yıllardır vardı.

Bu nedenle iPhone 18 serisiyle birlikte standart modellerin daha da geri plana itilmesi satışları olumsuz etkileyebilir. Öte yandan firma, bu adımıyla kullanıcıların daha üst segment olan Pro ve Pro Max'i tercih etmesine de sebep olabilir. Bu doğrultuda söz konusu modellerin satışlarında belki artış görebiliriz.