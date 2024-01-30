Amazon Prime Video’ya Reklamlı Paket Seçeneği Geliyor: İşte Fiyatı!

Çeşitli içerik platformları, hem kullanıcı kitlesini genişletmeyi hem de gelirlerini artırmayı hedefleyerek yeni abonelik seçenekleri sunmaktadır. Amazon Prime Video, reklamlı abonelik planını kullanıcılara duyurarak, bu yeni planın detayları ile fiyat politikasını açıkladı.

Bu yılın başlarında Amazon, 29 Ocak tarihinde başlayacak olan Prime Video servisinde reklam gösterme stratejilerini kullanıcılara açıklamıştı. Aboneler, reklamlardan kaçınmak için ek bir ücret ödemek durumunda kalacaklar.

Yeni abonelik planı şu anda yalnızca ABD'de kullanıma sunuldu. Bundan sonra Amazon Prime Video aboneleri, reklamlardan arınmış bir deneyim yaşamak için aylık ekstra 3 dolar ödemek zorunda kalacaklar.

Ülkemiz de dahil olmak üzere Amazon Prime aboneliği, Prime Video hizmetine erişim sağlayan bir seçenek sunuyor. ABD'deki Amazon Prime aboneliğinin fiyatı 14,99 dolar iken, kullanıcılar aylık 8,99 dolar ödeyerek sadece Prime Video aboneliği satın alabiliyorlar. Bu değişiklikle birlikte tüm Amazon Prime aboneleri, reklamlı Prime Video abonelerine dönüşmüş olacaklar.

Prime Video Reklamlı: 14,99 dolar

14,99 dolar Prime Video Reklamsız: 17,98 dolar

Türkiye'de Reklamlı Prime Video aboneliğinin sunulup sunulmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak ülkemizdeki Prime aboneliği, 39 TL (1,50 dolar) gibi bir fiyatla sunuluyor ki bu durumda, Türkiye pazarında benzer bir uygunlukla reklamlı bir hizmet sunmanın pek olası görünmediği söylenebilir. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığı için detaylar belirsizliğini koruyor.

Daha önce Netflix'in reklamlı abonelik planı ülkemizde sunulmamıştı, bu nedenle benzer bir kararın alınması muhtemeldir.