Amazon Project Kuiper Uydu İnternet Starlink'e Rakip Olacak

Amazon Project Kupier uydu interneti için yenilenmiş bir anten geliştirildi. Amazon'un uydu internet konusunda Starlink'e rakip olmak istediği Project Kupier nedir, Project Kupier uydu interneti nasıl çalışıyor? İşte detaylar.

İnternet sunmak için Dünya yörüngesini uydularla doldurmak sadece SpaceX Starlink'in projesi değil gibi gözüküyor. Yakın zamanda yeniden canlanan OneWeb ve hatta Amazon gibi diğer şirketler de uydu internete alternatif olmak istiyor. Amazon şimdi Project Kupier kapsamında uzaya yerleştirmeyi planladığı antenleri ortaya çıkardı.

Amazon, kendi geniş bant internet projesi Kuiper'in geliştirilmesinde bir kilometre taşına ulaştığını dile getiriyor. Uydu bağlantısı için gerekli müşteri terminallerinin hazır olduğunu belirten şirket, müşteri tarafında iletim ve alım teknolojisinin ilk prototiplerini yakın zamanda sunacağını belirtti. Amazon'un mühendislik ekibinin özellikle kompakt ve ucuz antenler yaratmaya odaklandığı dile getirildi.

Amazon Project Kupier uydu interneti için anten

Amazon geliştirme şefi Rajeev Badyal'a göre Project Kupier için kullanılacak aşamalı antenler, ka bandında daha önce hiç uygulanmamış bir yenilik olacak. Ka bandı için bugüne kadarki ideal çözüm, gönderme ve alma yönlerini fiziksel olarak birbirinden ayırmaktı -bitişik antenler kullanarak- ancak fazla yer kaplamasıyla kullanışlı değildi. Amazon ise yeniden tasarlanan antenlerin daha modern olacağının altını çiziyor.

Amazon'un yeni antenleri bu ayrımı ortadan kaldırıyor ve verici - alıcı antenini üst üste yerleştiriyor. Bu şekilde boyut ve ağırlık açısından kompakt bir tasarım elde ediliyor. Amazon bu anten tasarımıyla geleneksel tasarımlardan üç kat daha küçük anten vaat etmesiyle de şaşırtıyor.

Sadece 30 santimetre civarında bir genişlikte olacak Amazon Project Kupier antenleri; boyut, ağırlık ve maliyet konusunda doğrudan tasarruf sağlayacak. Alçak dünya yörüngesinde uçan uyduların kontrolü, analog ve dijital bileşenlerin kombinasyonuna da ayak uydurabilecek.

Amazon, potansiyel müşterilerine kurulum bilgisi olmayan herkes tarafından yapılabilen ve uygun fiyata sunulacak küçük, hafif bir ev ünitesi sunacaklarını da söylüyor. İnternet erişiminin fiyatı, özellikle yetersiz hizmet alanı ve hatta denetimsiz bölgelerinde belirleyici bir faktör olacak gibi gözüküyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce FCC, kırsal bölgeler için SpaceX'le anlaşma yapmıştı.

Peki ya siz uzaydan internet projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce uydu internet günümüz kablolu bant hizmetinin yerini alacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.