SpaceX Kırsal İnternet Hizmeti İçin 886 Milyon Dolara Anlaştı

SpaceX'e kırsal internet hizmeti için anlaşma sağladı. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından gerçekleştirilen federal sübvansiyon kapsamında SpaceX'e 886 milyon dolar verilecek. Bu, şirketin 35 eyalette 642.925 konuma geniş bant interneti götüreceği anlamına geliyor.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından verilecek 886 milyon dolarlık para, Amerika'da yüksek hızlı interneti yaymak için 20,4 milyar dolarlık bir çaba olan Kırsal Dijital Fırsat Fonu'ndan geliyor. Cep telefonu faturalarına kesilen küçük ücretlerle finanse edilen FCC programı, internet servis sağlayıcılarını ABD'nin erişiminin olmadığı bölgelerine geniş bant getirmek için tasarlandı.

SpaceX, geçtiğimiz Pazartesi günü Federal İletişim Komisyonu'ndan çok iyi haberler aldı: ABD'li uzay şirketi, Starlink uydu-internet projesi için 885 milyon dolardan fazla federal sübvansiyon kazandı.

SpaceX'e kırsal internet hizmeti için dev yatırım

FCC, projeyi Aşama I (16 milyar dolara kadar) ve Aşama II (4,4 milyar ABD dolarına kadar) olarak adlandırılan iki ihaleye ayırdı. Aşama I'deki kapsama alanları için teklif verme 29 Ekim'den 25 Kasım'a kadar sürdü. Pazartesi günü FCC, SpaceX'in de dahil olduğu 180 kazanan listesini yayınladı.

Bu şirketler ve konsorsiyumlar, 49 eyalete ve bir ABD bölgesine yayılmış 5,2 milyon ev ve işletmeyi desteklemek için 9,23 milyar dolar federal sübvansiyon aldı. Ayrıca FCC kamuya açık bir duyuruda, kazanan şirketlerin % 99,7'sinin saniyede en az 100 megabit indirme hızı getireceğini söyledi. Böylelikle kırsal lokasyonların en az 10 kat daha hızlı hizmet alması planlanıyor.

SpaceX ise kırsal alanlara internet götürebilmek adına ağını genişletmeye devam ediyor. Uzay şirketi, 42.000 kadar Starlink uydusunu yörüngeye uçurmayı planlıyor. Musk'a göre, dünyadaki hemen hemen her yere yüksek hızlı internet sağlanabilir ve yıllık 30 milyar ila 50 milyar dolar gelir elde edilebilir.

Musk ayrıca Starlink'i kişisel bir servet kazancı olarak değil, 2026'da insanları fırlatmaya başlamak ve kalıcı insan yerleşimi kurmak istediği SpaceX görevlerini finanse etmek için ekonomik bir çark olarak görüyor. Yine de Starlink'i fırlatmak ucuza mal olmuyor. SpaceX'in Başkanı ve COO'su Gwynne Shotwell, onaylanan 4.400 uydunun toplamda 10 milyar dolar tutabileceğini söylüyor.