Elon Musk'ın Starlink Projesi İnternet Hızıyla Şaşırtıyor

Elon Musk Starlink projesi internet hızı beta sonuçları ortaya çıktı. Starlink'in beta testlerinde beklentileri azaltmaya çalışan SpaceX, ilk testlere göre kullanıcıları tatmin etmeyi başarıyor. İşte internet bağlantısında yeni bir çağ açacak Starlink uydu internet.

SpaceX'in Starlink uydu internetinin halka açık beta testi -hız testi sağlayıcısı Ookla'ya göre- bazı kullanıcılara saniyede 160 megabit'ten (Mbps) daha fazla indirme hızı sağlıyor. Halihazırdaki ABD bağlantılarının yüzde 95'inden daha hızlı olan Starlink internet, yepyeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

SpaceX 26 Ekim'de Starlink uydu internet betasını piyasaya sürdüğünde, kullanıcı beklentilerini azaltmaya çalıştı. Fakat yine de bazı kullanıcıların hız testi saniyede 160 megabit'ten fazla indirme hızına ulaşmış gibi gözüküyor.

Starlink projesi internet hızı ne kadar?

ABD'nin batı yakasındaki bir kullanıcı 161 Mbps hızındaki bağlantısının görüntüsünü Starlink Reddit topluluğuna yayınladı. Özellikle dağlık olmasıyla bilinen Montana kırsalındaki başka bir kullanıcı ise indirme hızının 174 Mbps ve yükleme hızının 33 Mbps olduğunu belirterek, "Starlink, oyunu sonsuza dek değiştirecek" ifadesini kullandı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, 26 Ekim'de yayınladığı bir mesajda beta testinin 50 Mbps ile 150 Mbps arasında hızlar sağlayacağını iddia etmişti. Bildiğiniz üzere Starlink yaklaşık 900 uydudan oluşan bir ağdan internet gönderiyor. Ayrıca beta testine katılmak için önceden yüklü bir miktar ödemeniz gerektiğini de hatırlatalım.

Starlink beta testine abonelik aylık 99 dolara sunuluyorken, ek olarak bir WiFi yönlendirici ve Starlink uydularına bağlantı sağlayan terminali içeren kit 499 dolara mal oluyor. Tüm bunlara rağmen kullanıcılar, daha iyi bir kurulum için daha da fazlasını harcamaya istekli görünüyor. Starlink beta testine kaydolan bir kullanıcı, sağlam bir montaj için fazladan 100 dolar harcadığını aktardı.

Daha önce SpaceX beta süreciyle ilgili, kullanıcıların ilk beklentilerini azaltmaya çalıştığını söylemişti. SpaceX, "Starlink projesi hala işin çok başında olabilir ve internet bağlantısında zaman zaman kesintiler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca daha önce siber güvenlik uzmanı James Pavur ise Starlink gibi uydu internet bağlantılarının sandığınızdan daha kolay hacklenebildiğini söylemişti. Bugüne kadar güvenlik konusunda herhangi bir açıklama yapmayan SpaceX, daha fazla kullanıcıya erişmek adına beta programını genişletmek istiyor.