WhatsApp'a Yeni Bir Güvenlik Katmanı: Geçiş Anahtarları Geliyor!

Bir WhatsApp kullanıcısının hesabını korumasının geleneksel bir şifre ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi farklı yolları bulunuyor fakat şirket bu katmanları yeni bir güvenlik katmanıyla desteklemek için platforma geçiş anahtarlarını getirmeyi planlıyor.

WhatsApp Geçiş Anahtarı Desteğine Kavuşuyor

Hâlihazırda geçiş anahtarı desteğini duyurmuş olan birçok uygulama ve web sitesi var ve sıradaki platform ise WhatsApp olacak.

Meta henüz bir şey duyurmamış olsa da WABetaInfo, Android için WhatsApp'ın en son beta sürümünde gizli bir geçiş anahtarı kurulum menüsü buldu. Bahsi geçen menüdeki açıklamada "Artık parmak izinizi, yüzünüzü ya da ekran kilidinizi kullanarak bir geçiş anahtarıyla siz olup olmadığınızı doğrulayabilirsiniz." yazıyor.

Ne yazık ki bu özellik hâlâ geliştirme aşamasında görünüyor ve etkinleştirmenin bir yolu yok ancak bu, WhatsApp kullanıcılarının yakında hesaplarını geleneksel bir şifre yerine bir geçiş anahtarıyla koruma seçeneğine sahip olabileceğini gösteriyor.

Geçiş Anahtarları Ne İşe Yarıyor?

Bilmeyenler için geçiş anahtarları, güvenli bir kimlik doğrulama sistemi oluşturmak için global düzeyde üzerine çalışılan yeni bir sistem. Kullanıcılar artık geleneksel şifreler yerine, normal bir şifre oluşturmak ve yazmak zorunda kalmadan yüz tanıma veya biyometrik bilgileri ile oturum açabiliyor. Bu teknoloji FIDO Alliance tarafından Apple, Google ve Microsoft ortaklığıyla geliştiriliyor.

Haziran ayında Apple, iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma'daki kullanıcılar için Apple ID hesaplarına otomatik olarak bir geçiş anahtarı atayacağını duyurmuştu. Bu, kullanıcıların Apple.com, iCloud.com veya Apple ile ilişkili diğer web sitelerinde parola girmek yerine kimlik bilgisi olarak geçiş anahtarlarını kullanarak kimlik doğrulaması yapabilecekleri anlamına geliyor.

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