Amazon Hakkında Şok İddia: Gizli Algoritmasıyla Haksız Rekabet mi Yaratıyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), e-ticaret devi Amazon'un fiyatları artırmak için gizli bir algoritma kullandığını öne sürdü ve bu algoritmanın Amazon'a yaklaşık 1 milyar dolar kazandırdığı söylendi.

WSJ, iddiaları tekel gücünü yasadışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun firmaya 25 Eylül'de açtığı davanın belgelerine dayandırdı.

Haberde, Amazon'un fiyatları ne kadar artırabileceğini test etmek için "Project Nessie" adlı bir algoritma kullandığı öne sürüldü. WSJ, algoritma aracılığıyla Amazon'un büyük rakipleriyle mücadelede fiyatları ne kadar artırabileceğini önceden hesapladığını savundu.

Peki Algoritma Bunu Nasıl Yapıyor?

İddialara göre algoritma, diğer rakiplerin ne kadar fiyat artırımına gideceğini öngörebilmek için sitedeki ürünlerin fiyatlarını yapay olarak artırıyor. Eğer rakiplerin daha düşük fiyatlarda kalacağı ortaya çıkarsa, algoritma da otomatik olarak fiyatları normale çekiyor.

Algoritma aynı sistemi Amazon'un rakiplerinin uyguladığı indirimlerde de gerçekleştirebiliyor. FTC, yazılıma dair iddialarla ilgili açıklama yapmazken, Amazon'dan kimliğini paylaşmayan bir sözcü, algoritmanın basit bir fiyat eşleştirmesi programı olduğunu savundu.

Sözcü, algoritmayı birkaç yıl denediklerini, iyi sonuç alamayınca da projeyi sonlandırdıklarını savundu. FTC'nin açtığı davada Amazon'daki satıcıların da "cezalandırıldığı" iddia ediliyor.

Buna göre satıcılar, Amazon üzerinden ticaretini yaptığı ürünleri şahsi sitelerinden daha ucuza satması durumunda, söz konusu ürünler platformdaki listede aşağı sıralara atılıyor ve müşterilerin bunları görmesi zorlaştırılıyor.

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