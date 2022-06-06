Gerilim Büyüyor: Amazon, Tesla Çalışanlarını İşe Alabileceğini Söyledi

Elon Musk ve Tesla çalışanları arasındaki gerilim büyüyor. Elon Musk geçtiğimiz günlerde uzaktan çalışmaya devam eden Tesla çalışanlarına ofise dönmeleri gerektiğini ve dönmezlerse işten atılacaklarına dair bir e-posta göndermişti. Tesla çalışanları Elon Musk'ın çağrısına kulak asmayıp ofise geri dönmek zorunda kalmayabilir. Amazon da dâhil olmak üzere pek çok teknoloji şirketi Elon Musk'ın işe dönüş emrine uymak istemeyen çalışanlara çağrı yaptı.

Kendisini LinkedIn'deki Amazon Web Servislerinde tekniker işe alım lideri olarak tanımlayan Zafar Choudhury, Tesla mühendislerini teknoloji devine katılmaya çağırdı. Choudhury, Musk'ın Mars'ı kolonize etme takıntısına atıfta bulunarak LinkedIn'de "Mars İmparatoru sizi istemiyorsa, sizi Amazon'a getirmekten mutluluk duyarım." dedi.

İşveren, Musk'ın Salı günü yönetici personellere gönderdiği e-postalarla birlikte çalışanlara haftada en az 40 saat ofise gelmeleri çağrısında bulunduğu raporlarını hedef aldı. Choudhury bununla da kalmadı "Dünyanın Elon Musk'ları tarafından mikro düzeyde yönetilmekten hoşlanmıyorsanız #AWSIdentity'ye gelin! Size burada zamanına ve mesleğine saygı duyan mutlu bir yuva bulacağız. Size onurlu davranan bir ekip bulacağız." dedi.

Dev Teknoloji Şirketleri Tesla Çalışanlarının Yanında

Geçen yıl Amazon, şirket çalışanlarının süresiz olarak evden çalışmasına izin vereceğini duyurmuştu. Amazon, ofis merkezli bir çalışma ortamından daha dağınık bir işgücüne geçiş yapan birkaç teknoloji şirketinden biri konumunda. Choudhury, LinkedIn'de Tesla çalışanlarını Amazon'a ve Insight ve Bestow gibi daha küçük teknoloji şirketlerine katılmaya davet eden birkaç işe alım uzmanından sadece biriydi. The Next Web'in bildirdiğine göre bir Microsoft işe alım görevlisi de bu davetlere katılanlardan biriydi.

Mart ayında, anonim bir çalışan topluluğu uygulaması olan Blind tarafından 3.019 çalışanla yapılan bir ankette Amazon, Microsoft ve Google gibi işverenlerdeki çalışanların %64'ünün 30.000 dolarlık bir zam almaktansa evden çalışmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

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