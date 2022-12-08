Amazon'a TikTok Benzeri Kaydırılabilir Anasayfa Eklenecek

Sosyal medyadaki değişimlerin hem internet hem de gerçek hayata etkilerini hızla görebiliyoruz. Geçtiğimiz senelerde yaygınlaşan, sürekli değişen ve güncellenen anasayfa mantalitesi, başta TikTok olmak üzere Instagram ve Facebook gibi sosyal medyalara da sirayet etti. Şimdi sırada ise online alışveriş siteleri var.

Dünyanın en çok kullanılan alışveriş siteleri arasında yer alan Amazon, uygulamasına TikTok benzeri içerik anasayfası ekleyecek. Kullanıcılar bu alanda gördükleri ürünlere hemen ulaşabilecek.

Amazon TikTok'u Taklit Edenler Kervanına Katıldı

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Sosyal medya algısını baştan sona değiştiren TikTok, Amazon gibi büyük bir şirketi dahi etkilemiş gibi görünüyor. Firmanın yeni aldığı kararlar neticesinde daha hızlı tüketimi ve reklamı kolaylaştıran içerik anasayfası, kullanıcılara özel olarak düzenlenecek.

Shorts mantığını kopyalayan Amazon, TikTok'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı kendi online mağaza sisteminin bir benzerini oluşturacak. Buna göre kullanıcılar Amazon'un oluşturduğu içerik anasayfasına girdiğinde içerikleri tüketirken yanda yer alan sekmeden kolaylıkla videoda veya görselde yer alan ürünleri Amazon üzerinden satın alabilecek.

Inspire adı verilen bu alan, kullanıcıların tercihlerine göre özel olarak şekillenecek. Öte yandan Amazon'un içerik üreticileri platform üzerine çekerek yeni bir ekosistem oluşturmak istediği de gelen bilgiler arasında.