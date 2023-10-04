Amazon'un Türkiye'deki İlk Lojistik Merkezi Açıldı!

Amerikan teknoloji şirketi Amazon, teknoloji endüstrisinde Google, Apple, Microsoft, ve Facebook'tan sonra dünyanın en büyük beş şirketinden bir tanesi. Satış verilerine bakarak Amazon için dünyanın en büyük online alışveriş şirketi diyebiliriz.

E-ticaret devi, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. Şirketin Türkiye'deki ilk lojistik merkezi açıldı. Tuzla'da gerçekleştirilen açılış törenine önemli devlet yetkilileri de katılım gösterdi. İşte haberimizin devamı...

100 Milyon Dolarlık Yatırım!

Amazon'un Tuzla'da yer alan lojistik merkezi, Türkiye'nin ilk lojistik merkezi olarak tarihe geçiyor. Amazon'un Türkiye'deki müşteri sayısındaki artışla doğru orantılı olarak lojistik merkezinin önemli derece istihdam sağlaması bekleniyor.

100 milyon doların üstünde bir yatırımla hayata geçirilen lojistik merkezinin açılış törenine, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu gibi önemli isimler katıldı.

İşte Erdoğan'ın lojistik merkeziyle ilgili açıklamaları:

“100 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçen lojistik merkezinin yüzlerce insanımıza istihdam kapısı olacağını öğrenmekten memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizdeki ticari faaliyetlerine 5 yıl önce başlayan Amazon Türkiye’nin bugün 45 bin müteşebbisle birlikte 500 milyon avroluk bir ihracat başarısını yakalaması, her türlü takdiri hak etmektedir. Temennimiz; istihdam sağlayan, katma değer üreten bu tür yatırımların daha da artmasıdır. Son 21 yılda 255 milyar doların üzerinde doğrudan uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak yerli-yabancı sermaye ayrımlarını kabul etmiyoruz. Türkiye’ye inanan, güvenen, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemizin kalkınma yolcuğunda bugüne kadar kritik rol oynayan uluslararası yatırımların Türkiye Yüzyılının inşasında da lokomotif görevi üstleneceğine inanıyorum.”

Amazon'un Türkiye'deki lojistik merkezinde sürdürülebilirliği ön planda tutacağı söylendi. Şirketin sıfır karbon emisyon taahhüdü ve sıcak su ihityacını %100 elektirk enerjisi ile karşılama gibi politikaları olacak.

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