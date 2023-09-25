Amazon'dan Yeni Bir Yapay Zeka Girişimi Daha: Yeni Sohbet Botu Geliyor Olabilir!

Amazon, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Microsoft, Meta, Google ve NVIDIA'ya karşı rekabeti artırırken yapay zekâ girişimi Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Amazon, Google'ın Bard'ı ve OpenAI gibi üretken bir yapay zekâ sohbet platformu işleten Anthropic'e başlangıçta azınlık hissesi için 1,25 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Anlaşmanın bir parçası olarak Amazon'un Anthropic'e yapacağı yatırımı toplam 4 milyar dolara çıkarma opsiyonu bulunuyor.

TechCrunch'ın bu yılın başlarında özel olarak bildirdiğine göre Google'ı da yatırımcı olarak sayan Anthropic, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde 5 milyar dolara kadar para toplamayı planlıyordu.

Amazon - Anthropic Anlaşması Neleri Kapsıyor?

Anthropic, Amazon ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, Anthropic'in güvenlik araştırması ve gelecekteki temel model geliştirme de dâhil olmak üzere kritik iş yükleri için AWS'yi ana bulut sağlayıcısı olarak kullanacağını söyledi. Anthropic ayrıca gelecekteki temel modellerini oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için AWS Trainium ve Inferentia çiplerini kullanacak.

Amazon CEO'su Andy Jassy yaptığı açıklamada, "Anthropic'in ekibine ve temel modellerine büyük saygı duyuyoruz ve daha derin iş birliğimiz sayesinde kısa ve uzun vadede birçok müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Spark Capital, Salesforce, Sound Ventures, Menlo Ventures ve Zoom'u da destekçileri arasında bulunduran Anthropic, şu ana kadar toplam 2,7 milyar dolar topladı.

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