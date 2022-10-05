Amazon'dan Ücretsiz Dijital İçerik Hamlesi: Fire TV

Diital platformlar arasında son yıllarda reklamlı içerik konseptine geçiş yapan markalardan biri de Amazon oldu. Firma, şimdilik yalnızca Amerika'ya özel olmak üzere Fire TV ismindeki uygulamasında kullanıcılara ücretsiz ve reklam destekli içerikler sunacak. Özellikle televizyon izleyen kitleyi yakalamak isteyen şirket, farklı bir konsept ile dijital platformlar arasında yeniden öne çıkmak istiyor.

Fire TV'de spor haberleri, yemek videoları, seyahat vlogları gibi binlerce saatlik içerik ücretsiz olarak yayınlanacak. Kullanıcılar videoları izlemek için herhangi bir ücret ödemeyecek. Bunun dışında IMDB listesindeki bazı popüler filmler de ücretsiz olarak yayınlanacak. Firma, platform üzerinden yayınladığı reklamlar sayesinde para kazanmak istiyor. Fire TV, direkt olarak Prime Video ile bağlantılı olmasa da platformda yer alan bazı ücretli içerikler ve spor karşılaşmaları için kullanıcılar Prime Video aboneliklerine yönlendirilecek.

Yakında Tüm Ülkelere Yayılabilir!

Aslen Amazon News'in bir uzantısı olarak oluşturulan Fire TV uygulaması kısa sürede yakaladığı başarıdan sonra ayrı bir uygulama olarak Amerikalılar için kullanıma açıldı. Fire TV Stick medya oynatıcılarında yer alan uygulamanın diğer Android televizyonlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Özellikle hızlı tüketilen içeriklere odaklanan Fire TV'de kullanıcılara kısa haberler sunulacak. Platformda en fazla spor karşılaşması özetlerinin dikkat çekmesi bekleniyor.

Şimdilik yalnızca Amerika'ya özel olarak sunulan Fire TV, eğer yüksek başarı yakalarsa yakında tüm ülkeler için de gelebilir. Amazon News, ülkemizde yer almıyor. Teknoloji firmalarının kendi haber akışlarını oluşturmak adına son yıllarda farklı girişimlerde bulunduğu göz önüne alınırsa Fire TV, yakın zamanda ülkemize de gelebilir.